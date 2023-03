Corso in Metodologia ed Etica della Sperimentazione Clinica Oncologica

di Redazione FGB [1], 21 Marzo 2023

L'Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia - ha pubblicato sul proprio sito il bando concernente il "Corso di Perfezionamento in Metodologia ed Etica della Sperimentazione Clinica Oncologica" (coordinatore Prof. Gianluca Vago).

Il corso si propone il duplice obiettivo di fornire il know-how metodologico e regolatorio necessario per condurre sperimentazioni cliniche e di promuovere l'acquisizione di competenze bioetiche.

Esso si rivolge a professionisti e ricercatori coinvolti a vario titolo nell'ambito della sperimentazione clinica, in particolare in ambito oncologico.

E' prevista una forma di didattica mista.

Il corso, della durata di 62 ore, inizierà il giorno 11 maggio 2023 e si concluderà il 30 giugno 2023. Data ultima per la domanda di ammissione: 12 aprile.

Accreditamento CFU: 6 CFU; accreditamento ECM: 50 ECM. Quota di iscrizione: € 516,00.

Per maggiori informazioni sul corso: eticaesperimentazioneecologica@unimi.it; CC: virginia.sanchini@unimi.it; annachiara.fasoli@unimi.it.

