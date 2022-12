Bando Citizen Science e Scienze Sociali

di Redazione FGB [1], 28 Novembre 2022

Bando RTDA Università di Siena, su fondi del PNRR "Citizen science e scienze sociali: collegamenti teorici e metodologi in contesto universitario" [giovanigeografi]

DEADLINE: 12 dicembre 2022

La posizione è offerta dal National Biodiversity Future Center [2] (NBFC) Node 3 "Valutazione e monitoraggio della biodiversità terrestre e d'acqua dolce e sua evoluzione: dalla tassonomia alla genomica e alla citizen science" che si concentra sullo studio quantitativo e sul monitoraggio degli effetti circolari delle perdite di biodiversità. Gli approcci partecipativi saranno un elemento centrale del modo di fare scienza. L'attività di ricerca si concentrerà sul collegamento tra citizen science e scienze sociali fornendo quadri metodologici e linee guida.

Il candidato/la candidata contribuirà attivamente alle attività del Nodo 3 applicando i principi della citizen science attraverso nuove forme di ricerca partecipativa locale e pratiche decisionali per la biodiversità.

I compiti principali sono: promuovere iniziative di citizen science sviluppate dalla NBFC, sviluppare un approccio forte in materia di inclusione, reattività e riflessività con un focus specifico sulla citizen science; contribuire alla raccolta dei dati e all'analisi spaziale dei dati prodotti dalle iniziative NBFC; facilitare il dialogo tra ricerca e professionisti per sostenere e attuare innovazioni politiche; trasferire le best practices e formulare linee guida e raccomandazioni per promuovere la citizen social science nelle università.

Si prevede che il/la RTDa sia presente a Siena circa tre giorni alla settimana.

Responsabile scientifico è la Prof.ssa C. Capineri

Per le specifiche guardare QUI [3] e QUI [4]

La domanda va fatta esclusivamente tramite la piattaforma PICA.







Mostra/Nascondi i link citati nell'articolo

Link citati nell'articolo: 1] /schedabiografica/Redazione FGB 2] https://www.nbfc.it/ 3] https://www.unisi.it/sites/default/files/albo_pretorio/bandi/concorsi_interni/allegato_A_schede_informative_PNRR-PROT_31.pdf 4] https://streaklinks.com/BSwvm7nn56BaOCLwGgSR-F9A/https%3A%2F%2Fwww.unisi.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Falbo_pretorio%2Fbandi%2Fconcorsi_interni%2FBando_RTDA_41_PNRR-PROT_31.pdf