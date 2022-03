Infoday, gemellaggi e reti di città

AICCRE Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa

FEDERAZIONE LOMBARDA [2]

Presentazione del bando di finanziamento europeo Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori

Giovedì 24 febbraio 2022 - ore 15 - 18 - via WebEx

Il programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori ha pubblicato il nuovo bando per Gemellaggi e Reti di Città, in scadenza il 24.3.2022 ore 17.00 (ora di Bruxelles).

Il bando è articolato in due distinti temi, Gemellaggio di città e Reti di Città, e ognuno di essi è contraddistinto da specifiche priorità.

Al bando possono partecipare enti pubblici e altri livelli di autorità locali o loro comitati di gemellaggio, organizzazioni senza scopo di lucro che rappresentano le autorità locali, con sede degli Stati membri dell'UE.

I progetti per i Gemellaggi di Città devono essere presentati da un singolo proponente e devono coinvolgere almeno 2 municipalità di 2 Paesi ammissibili. Il budget massimo previsto per ciascun progetto è di 30.000 euro.

I progetti per le Reti di Città devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno 5 municipalità di 5 Paesi ammissibili. Non sono stati stabiliti limiti per la concessione del finanziamento europeo.

La dotazione finanziaria complessiva è stata stabilita in € 11.000,00 così ripartita:

• Gemellaggio di Città: € 4.500.000

• Reti di Città: € 6.500.000

PROGRAMMA DEI LAVORI

• Saluti Istituzionali

Alessandro Fermi - Presidente Consiglio Regionale

Carlo Borghetti - Segretario Generale Aiccre Lombardia

• Presentazione Bando Gemellaggio e Reti di città

Milena Bertani - Presidente Aiccre Lombardia

Luminita Stanciulescu - Project Officer - Coordinatore del bando - EACEA European Education and Culture Executive Agency

• Best Practice: "Esse In. Esse Ad. Esse Cum" un progetto di gemellaggio del Comune di Uggiate Trevano finanziato dal programma "Europa per i cittadini"

Rita Lambrughi -Sindaco di Uggiate Trevano (Co)

• Innovazione nella partecipazione dei cittadini nel processo decisionale pubblico

Maria Chiara Cattaneo - Fondazione Giannino Bassetti

Francesco Samorè - Segretario Generale Fondazione Giannino Bassetti

• Interventi e domande: risponde

Luminita Stanciulescu - Project Officer - Coordinatore del bando - EACEA European Education and Culture Executive Agency

• Conclusioni





La partecipazione all'INFODAY è gratuita, previa iscrizione obbligatoria con richiesta ad aiccre.lombardia@consiglio.regione.lombardia.it. Al ricevimento dell'iscrizione verrà inviata una mail di conferma con le credenziali per partecipare all'evento.

È possibile inviare anticipatamente quesiti o domande alla seguente mail: aiccre.lombardia@consiglio.regione.lombardia.it

Le risposte saranno fornite durante l'Infoday.



