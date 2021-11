Il destino della città oltre la pandemia - Bookcity 2021

di Redazione FGB [1], 20 Novembre 2021

Nel contesto della manifestazione milanese Bookcity [2] Cristina Tajani, assessore del Comune di Milano con deleghe allo sviluppo economico, attività produttive, commercio e risorse umane, design e moda, parlerà del suo recente libro Città prossime. Dal quartiere al mondo: Milano e le metropoli globali. Nell'opera Tajani racconta la sua esperienza nella gestione amministrativa del capoluogo lombardo nell'ultimo decennio, governo all'insegna del binomio innovazione/inclusione, in un confronto continuo e stimolante con le altre metropoli globali.

Dialogherà con lei Piero Bassetti, presidente di Fondazione Giannino Bassetti e Globus et Locus e autore di "Oltre lo specchio di Alice. Governare l'innovazione nel cambiamento d'epoca".

Il dialogo sarà introdotto da Sergio Rossi, Direttore Sviluppo Imprese alla Camera di Commercio di Milano

domenica 21 novembre presso l'Auditorium Stefano Cerri Via Valvassori Peroni 56, Milano [3] alle ore 16.

La prenotazione è obbligatoria e si può fare partendo L'appuntamento èLa prenotazione è obbligatoria e si può fare partendo da questo link [4] nella pagina della manifestazione.

Socialità, massa critica, connettività e scambi, attrazione di flussi e di persone: erano questi i pilastri su cui poggiava il successo delle metropoli prima che la pandemia li ribaltasse contro di esse. Se fino a ieri l'unica regola era «non fermarsi», ora sui tavoli dei sindaci di tutto il mondo c'è l'ipotesi che il secolo delle città volga al termine subito dopo aver sfiorato il suo apogeo. La minaccia mai scomparsa delle disuguaglianze e delle povertà si somma alla necessità di stabilire nuove forme di convivenza con ciò che città non è.Eppure, sottoponendo a vaglio critico il dibattito internazionale e le strategie di adattamento dispiegate nel mezzo dello shock, potremmo scoprire che le città vincono ancora. Perché sono capaci di incubare fenomeni e ceti emergenti, perché alla costante ricerca di un quadro politico che ne liberi le potenzialità di innovazione e inclusione.Nato da una decennale esperienza di governo della città di Milano, e dallo sguardo della ricercatrice sociale, questo libro propone esempi di politiche al servizio dei cittadini, organizzazioni e imprese a impatto sociale, riuso di spazi ibridi, near-working: sono solo alcuni dei modi possibili per progettare le «città prossime», città a misura d'uomo, vicine agli abitanti e ai loro bisogni, in cui ognuno potrà raggiungere i principali servizi in 15 minuti.

BOOKCITY MILANO, che è alla sua decima edizione, si articola in una manifestazione di tre giorni (più uno dedicato alle scuole), durante i quali vengono promossi incontri, presentazioni, dialoghi, letture ad alta voce, mostre, spettacoli, seminari sulle nuove pratiche di lettura, a partire da libri antichi, nuovi e nuovissimi, dalle raccolte e biblioteche storiche pubbliche e private, dalle pratiche della lettura come evento individuale, ma anche collettivo.





