Onda deliberativa - lancio della sintesi italiana del report OCSE

di Redazione FGB [1], 15 Ottobre 2021

25 ottobre 2021: lancio della sintesi in italiano del report OCSE "Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the Deliberative Wave"

L'evento, promosso nell'ambito del progetto EU H2020 TRANSFORM, si svolgerà sulla piattaforma Zoom dalle ore 15 alle 17

Sarà presentata il prossimo 25 ottobre la traduzione della sintesi del report dell'OCSE "Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the Deliberative Wave". Curata da Fondazione Giannino Bassetti nell'ambito del progetto TRANSFORM [2], la versione in italiano del report nasce con l'obiettivo di contribuire a diffondere anche nel nostro Paese la cultura della deliberazione pubblica e in generale gli strumenti di citizen engagement per il policy making pubblico. L'evento di lancio, che prende il nome dal report tradotto "Innovazione nella partecipazione dei cittadini al decision making pubblico e nuove istituzioni democratiche. Cavalcare l'onda della deliberazione", si svolgerà online dalle 15 alle 17 sulla piattaforma Zoom.

I contenuti del report saranno presentati da Alessandro Bellantoni, Head of the Open Government and Civic Space Unit dell'OCSE ma l'evento sarà anche un'occasione per dialogare con importanti esperti e policy maker impegnati nell'ambito della public deliberation: Ângela Guimarães Pereira (Joint Research Centre, Ispra - Commissione Europea), Caterina Cittadino (Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), Enza Cristofaro (Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione - Regione Lombardia), e Daniela Ferrara (Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa - Regione Emilia-Romagna). L'evento sarà introdotto e moderato da Angela Simone, che coordina il progetto EU H2020 TRANSFORM per Fondazione Giannino Bassetti, il cui scopo è proprio quello di introdurre strumenti e metodologie solide di citizen engagement nel policy making pubblico regionale su ricerca e innovazione.

Per i partner italiani coinvolti in TRANSFORM, il report dell'OCSE ha rappresentato una guida solida e uno strumento fondamentale per un'accurata comprensione dei princìpi e per un'efficace attuazione delle pratiche di public deliberation. La traduzione è nata quindi dall'idea di fornire a tutti i policy maker e a tutti gli attori interessati uno strumento per orientarsi tra le opportunità, le metodologie, e le buone pratiche del citizen engagement e della deliberazione.

In Italia non sono ancora molte le iniziative che promuovono la conoscenza e l'utilizzo delle metodologie partecipative. I casi di esperienze istituzionalizzate che le mettono in pratica sono ancora più rari. Tuttavia, l'attenzione delle istituzioni europee verso il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che riguardano il futuro dell'Unione è più che mai alta: ne sono esempi concreti la Conferenza sul Futuro dell'Europa [3] e le Missioni del Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l'Innovazione (2021-2027) Horizon Europe [4]. La traduzione del report vuole quindi contribuire a indirizzare i policymaker italiani ad andare in questa direzione, veicolando la diffusione della cultura e delle pratiche di citizen engagement, fino a favorire una istituzionalizzazione più capillare della deliberazione pubblica.

Per partecipare all'evento è necessaria la registrazione. Clicca qui [5] per iscriverti.



-----------



Innovazione nella partecipazione dei cittadini al decision making pubblico e nuove istituzioni democratiche

Cavalcare l'onda della deliberazione

25 ottobre 2021 ore 15:00 su piattaforma Zoom

PROGRAMMA [6]

15:00 - 15:15

Introduce e modera

Angela Simone, Fondazione Giannino Bassetti - progetto EU H2020 TRANSFORM

15:15 - 15:45

Presentazione del Rapporto OCSE "Innovative Citizen Participation

and New Democratic Institutions. Catching the Deliberative Wave -

Highlights 2020"

Alessandro Bellantoni, Open Government and Civic Space Unit - OCSE

15:45 - 16:00

Il Competence Centre on Participatory and Deliberative Democracy

della Commissione Europea

Ângela Guimarães Pereira, Joint Research Centre, Ispra - Commissione Europea

16.00 - 16.15

Il ruolo della Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico

Caterina Cittadino, Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico - Ministero

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

16.15 - 16.30

L'esperienza deliberativa di Research Agenda Setting di Regione

Lombardia nel progetto EU H2020 TRANSFORM

Enza Cristofaro, Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione

e Semplificazione - Regione Lombardia

16.30 - 16.45

L'esperienza di Regione Emilia-Romagna nella Pilot Action di DG

Regio - OCSE su Citizen Engagement in Cohesion Policy

Daniela Ferrara, Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e

dell'Impresa - Regione Emilia-Romagna

16.45 - 16:55

Dialogo con i relatori

16.55 - 17.00

Conclusioni

Angela Simone, Fondazione Giannino Bassetti - Progetto EU H2020 TRANSFORM



-----------------------





Mostra/Nascondi i link citati nell'articolo

Link citati nell'articolo: 1] /schedabiografica/Redazione FGB 2] https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/progetti-e-eventi/transform-eu 3] https://futureu.europa.eu/?locale=it 4] https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en 5] https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Q-1nZvJqSEGTdjmLWBS-Cg 6] /it/segnalazioni/doc/Programma_Final.pdf