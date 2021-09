Il progetto TRANSFORM alla Settimana Europea delle Regioni e delle Città

di Redazione FGB [1], 16 Settembre 2021

Citizen engagement TRANSFORMing regional R&I policymaking

Si terrà online il prossimo 12 ottobre alle 9.30, nella prestigiosa cornice della Settimana Europea delle Regioni e delle Città [2] (#EURegionsWeek [3]), il laboratorio partecipativo dal titolo "Citizen engagement TRANSFORMing regional R&I policymaking [4]". L'evento è organizzato dai partner di TRANSFORM [5], il progetto H2020 - coordinato da Fondazione Giannino Bassetti - che applica le metodologie di citizen-science, co-design e co-creation al decision-making in tre regioni europee: Lombardia, Catalogna e Brussels-Capitale.

Il laboratorio sarà un'occasione importante per condividere e discutere con i partecipanti le attività, le esperienze e i risultati raggiunti nelle tre regioni nel corso dei primi 20 mesi di progetto. Il citizen engagement può rafforzare la fiducia tra cittadini e istituzioni e l'evento fornirà esempi e spunti concreti su come rendere il decision-making più aperto, trasparente e inclusivo attraverso il coinvolgimento dei cittadini.

Per avere più informazioni sui benefici del citizen engagement, per condividere la tua esperienza e le tue riflessioni con gli esperti e gli altri partecipanti, e per contribuire alla discussione sui processi partecipativi e sulla loro applicazione alle decisioni di ricerca e innovazione in ambito regionale, consulta il programma [6] e iscriviti all'evento [7].



PROGRAMMA:

9:30 - 9:40

Introduction & ice-breaker

A short introduction with an ice-breaker to get to know each other led by the moderator.

9:40 - 9:55

Citizen science, co-design and co-creation

The three speakers will briefly present their experience of citizen science, co-design & co-creation in regional R&I decision-making in three regions:

- Dr Angela Simone - Lombardy (Italy)

- Ms Marzia Mazzonetto - Brussels-Capital (Brussels)

- Ms Diana Reinoso - Catalonia (Spain

9:55 - 10:35

Participatory exercise

The participants will be invited to join one of three breakout rooms, each focusing on the three citizen engagement approaches presented, facilitated by the speakers. In each room, participants will have the opportunity to learn more about the benefits of citizen engagement, share experiences and suggest further applications in regional decision-making. Two breakout sessions of 20 minutes each will enable participants to join two discussion groups.

10:35 - 10:50

Reporting & clustering ideas in plenary

Plenary in which each speaker will recap on the two discussions and the moderator will collect and summarise outcomes on a digital board.

10:50 - 11:00

Final debate, wrap-up

A wrap up of the session led by the moderator.



