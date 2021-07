Borse di studio per il primo Master Executive Cultura e Salute in Italia

di Redazione FGB [1], 23 Luglio 2021

La CCW School è lieta di annunciare l'avvio della selezione per l'erogazione di 30 borse di studio per partecipare al primo Master Executive Cultura e Salute in Italia.

Formula Progettazione, sviluppo e conduzione di interventi di welfare culturale (220 ore)

Formula formula Progettazione di interventi di welfare culturale (140 ore))

Questa occasione è stata possibile grazie alla generosità di importanti donor che a fianco del CCW Cultural Welfare Center credono nell'ambizioso progetto di diffusione di quei principi metodologici, fondamentali , per la promozione dell'approccio Cultura e Salute in ambito culturale, sociale e sanitario.

Il Master executive Cultura e Salute, primo in Italia, sarà un percorso di conoscenza inedito per costruire le competenze trasversali richieste dai processi di cambiamento, non fornite in modo organico dai programmi accademici attuali.

Oggi, alla luce delle nuove sfide sociali, acuite dalla pandemia, una nuova alleanza tra Cultura, Sanità, Sociale, Educazione costituisce una risorsa strategica nella trasformazione sociale in corso. Per la promozione della Salute delle persone, delle comunità. Sono necessari nuove competenze, nuovi strumenti e pratiche, un approccio intersettoriale che porti a nuove politiche per promuovere un'autentica Società della Cura, dell'Equità e del Benessere.

Il programma è sviluppato con partnership eccellenti del mondo accademico, della salute e della cultura: COREP-Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente, DoRS Piemonte -Centro di Documentazione Regionale per la Promozione della Salute, Fondazione Fitzcarraldo.

La faculty è composta dai member di CCW, del suo network e dai partner.

Il Master si rivolge a singoli professionisti, a operatori e decisori del settore culturale, sanitario, sociale, educativo appartenenti a pubblica amministrazione, imprese, organizzazioni no profit del Terzo Settore, associazioni culturali, enti culturali interessati a conoscere i fondamenti teorici e metodologici di un approccio integrato di welfare culturale per integrare e sviluppare competenze progettuali e di conduzione di interventi innovativi a forte impatto sociale.

Tre formule di partecipazione: Formula Progettazione, sviluppo e conduzione di interventi di welfare culturale 220 ore, Formula Progettazione di interventi di welfare culturale 140 ore, Corso Alta Formazione Cultura e Salute Scenari, evidenze, impatti di welfare culturale 60 ore

Durata 12 mesi. Modalità blended. Avvio del Master C&S dal 2 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022

Scadenza application borse 26 agosto 2021

Scadenza iscrizioni 30 ottobre 2021

Tutte le info di partecipazione al link https://culturalwelfare.center/master-executive-in-cultura-e-salute/

------------------------------

Mostra/Nascondi i link citati nell'articolo

Link citati nell'articolo: 1] /schedabiografica/Redazione FGB