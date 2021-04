Blockchain, cambio di paradigma? Un incontro con Nicola Attico.

di Redazione FGB [1], 23 Aprile 2021

Il 29 aprile 2021 alle ore 17:30 in piattaforma Zoom [2], il dialogo con Nicola Attico dal titolo "Blockchain, cambio di paradigma? Responsabilità, istituzioni e nuovo business".

"Malgrado l'enorme successo della trasformazione digitale, ampi ambiti delle nostre interazioni sono ancora principalmente analogici: la burocrazia, la legge, i notai, la politica. Inoltre, esistono i lati oscuri della digitalizzazione (...) La blockchain si insinua nelle crepe del sistema e permette di immaginare un mondo fatto diversamente, di cui oggi ci sono solo alcuni pezzi pronti." (Nicola Attico, Blockchain. Guida all'ecosistema, Guerini Next [3], p. 16).

Si tratta dunque di approfittare di una tecnologia emersa, sebbene ancora non del tutto compresa nelle implicazioni, per tendere a una nuova organizzazione del potere? Almeno alla sua redistribuzione, secondo Nicola Attico.

Dal sistema finanziario ai mercati, dall'energia all'arte, blockchain è già al lavoro. Fino a toccare l'identità digitale individuale e le strutture organizzative (come le organizzazioni autonome decentralizzate, DAO). Quando poi si tratta di sviluppare opinioni e assumere decisioni collettive, siamo destinati a rimanere nell'epoca dei social e degli influencer, dei like e dei retweet, oppure saremo protagonisti di trasformazioni più radicali, nei quali blockchain gioca un ruolo?

La restituzione all'individuo di una forma di sovranità individuale, che permetta di autodeterminarsi nell'appartenenza a una collettività sociale di riferimento, fino all'ipotesi dei criptostati; gli esperimenti in corso in molte parti del mondo e i relativi imprevisti saranno al centro del nostro dialogo con l'autore, il 29 aprile, su Zoom.









è laureato in fisica alla Normale di Pisa. Ha lavorato al MIT di Boston e da due anni si occupa di blockchain per un'azienda americana, dove approfondisce i temi legati all'internet delle cose e all'intelligenza artificiale. Ha scritto per GueriniNext Blockchain

