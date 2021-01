Corso di Perfezionamento in Etica e Metodologia della Sperimentazione Clinica Oncologica

di Redazione FGB [1], 29 Gennaio 2021

Coordinatore: Gianluca Vago

Co-coordinatore: Virginia Sanchini

Segnaliamo il Corso di Perfezionamento in Etica e Metodologia della Sperimentazione Clinica Oncologica [2], promosso dal Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia dell'Università degli Studi di Milano.

Il Corso si propone di fornire il know-how etico, metodologico e regolatorio necessario per condurre sperimentazioni cliniche oncologiche e si rivolge a tutte le figure professionali coinvolte nella sperimentazione clinica oncologica: medici oncologi o specializzandi in oncologia, medici sperimentatori, infermieri di ricerca, professionisti sanitari, data manager, monitor, biologi e biotecnologi di ricerca, bioinformatici e biostatistici, psicologi clinici e di ricerca, bioeticisti, esperti in biodiritto, medici legali, ricercatori nell'ambito delle medical humanities.

Le iscrizioni si chiuderanno in data 9 febbraio 2020.

Qui a seguire, l'intervista al Co-coordinatore Virginia Sanchini. Sotto al video le specifiche e altri materiali di approfondimento e presentazione.







Per i partecipanti al corso sono previsti 50 ECM e 6 CFU. Trovate tutte le informazioni nella locandina in allegato e al programma dettagliato a cui il link presente sulla locandina rimanda.

Per ulteriori informazioni scrivere a: eticaesperimentazioneoncologica@unimi.it, CC: virginia.sanchini@unimi.it

Ulteriori informazioni scaricando la locandina [3].

QUI [4] il programma dettagliato.













