Welfare e sanità del territorio lombardo: Call for Data fino al 31 agosto.

di Redazione FGB [1], 26 Luglio 2020

Online fino al 31 agosto la Call For Data per identificare i bisogni di welfare e sanità del territorio lombardo.

Lanciata ufficialmente lo scorso 21 luglio, la Call for Data "Welfare and Healthcare Unmet Needs" [2] rimarrà aperta fino al prossimo 31 agosto alle ore 12. La Call consiste in un survey destinato a raccogliere i bisogni insoddisfatti del comparto welfare e sanità del territorio lombardo e si inserisce nella cornice del progetto < strong>Get It! Twice.

Il progetto nasce dal coordinamento scientifico del Prof. Mario Calderini, grazie una sinergia tra l'iniziativa Get it! - un percorso per start-up promosso da Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore (FSVGDA) e Cariplo Factory per supportare progetti economicamente sostenibili e in grado di generare impatto sociale, culturale e ambientale sul territorio italiano - e la call Switch2Product, competition del Politecnico di Milano aperta ai propri studenti e laureati (da un massimo di tre anni), ricercatori, alumni e docenti con l'obiettivo di valorizzare sul mercato soluzioni innovative, nuove tecnologie e idee di impresa.

Get it! Twice si pone l'obiettivo di favorire e supportare la crescita di nuovi soggetti imprenditoriali capaci di immettere sul mercato soluzioni innovative in grado di rispondere alle sfide dei sistemi di welfare e healthcare lombardi, con una particolare attenzione a quelle emerse con l'emergenza Covid-19 e si avvale della partnership strategica e operativa tra Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore - capofila del progetto - Cariplo Factory, Politecnico di Milano, Fondazione Triulza e Fondazione Giannino Bassetti.

In una prima fase del progetto, Fondazione Giannino Bassetti ha coordinato tre filoni di attività, propedeutici ai successivi step dell'iniziativa Get it! Twice e finalizzati a identificare alcuni dei principali bisogni del territorio lombardo in ambito benessere e salute, con un'attenzione agli aspetti di responsible innovation:

1) una ricerca di tipo desk;

2) il dialogo con l'Advisory Board di progetto;

3) la Call for data Welfare and Healthcare Unmet Needs, che rimarrà aperta fino al prossimo 31 agosto alle ore 12.

Le informazioni così raccolte andranno a informare le successive fasi di Get It! Twice, che prevede due call integrate:

1) La Call for Solution finalizzata alla selezione di un massimo di 5 soluzioni tecnologiche in grado di rispondere ai crescenti bisogni dei sistemi di welfare e sanità lombardi. Le soluzioni verranno individuate tra i candidati alla competition Switch2Product di quest'anno, chiusa lo scorso 30 giugno 2020. Oltre a beneficiare di un premio messo a disposizione da Fondazione Social Venture GDA, le 5 soluzioni individuate avranno accesso a un percorso per la valorizzazione di nuove idee tecnologiche e di business grazie al supporto e all'esperienza dei partner di progetto.

2) La Call for Matching, sostenuta da Fondazione Social Venture GDA, è rivolta a imprenditori e organizzazioni da appaiare con i team delle 5 idee tecnologiche selezionate dalla Call for Solution al fine di sviluppare modelli sostenibili per l'introduzione sul mercato delle soluzioni innovative vincenti. In questa fase la rete dei partners di Get it! Twice attiverà un ampio network di finanziatori e investitori per consentire la prototipazione e la commercializzazione delle iniziative finali selezionate.

Certi del prezioso contributo che gli amici della Fondazione possono dare a quest'iniziativa, ti invitiamo a partecipare al sondaggio, che puoi trovare qui [3].



