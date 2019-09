CariploCREW Call. Networking Day e More than DIS.

di Redazione FGB [1], 12 Settembre 2019

Continua il percorso previsto per la cariploCREW Call: dopo la selezione di 14 iniziative imprenditoriali, ammesse al percorso di accelerazione, si è chiuso il bando per l'accreditamento per le parti sociali. Sono 41 gli enti che hanno ottenuto l'accreditamento; qui l'elenco [2].

Venerdì 13 settembre, presso Fondazione UniMi a Milano, avrà luogo il Networking Day.

I promotori delle iniziative imprenditoriali e dei progetti finalizzati a sviluppare tecnologie per migliorare la qualità della vita di persone con fragilità e disabilità si incontreranno con gli enti e le fondazioni che operano in questo settore, fornendo servizi ai potenziali utilizzatori di tecnologie, o alle loro famiglie.

L'obiettivo di Fondazione Cariplo, promotore della CREW Call, è avvicinare l'offerta di servizi e prodotti alla domanda, creare opportunità di coprogettazione e codesign, rafforzare un mercato che ha grandi potenzialità, ma è ancora debole.

Parte anche MORE THAN DIS, il bando per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Fondazione Accenture, in partnership con Jobmetoo e Make a Cube, apre un bando per promuovere l'integrazione di persone con disabilità nell'ambiente lavorativo. More Than Dis prevede contributi per 80.000 euro e percorsi formativi e di incubazione.

"Valorizzare le diversità è una delle sfide del nostro tempo. Crediamo che il concorso More Than DIS dia a tutti la possibilità di favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità; cerchiamo infatti soluzioni innovative, tecnologiche e scalabili che abbiano un impatto positivo sull'occupabilità delle persone con disabilità. Perché per valorizzare la diversità si può fare molto di più; più di quanto immaginiamo: More Than DIS" - ha dichiarato Simona Torre, Segretario Generale di Fondazione Italiana Accenture.

La presentazione dei progetti deve pervenire entro e non oltre la data 11 ottobre 2019. [3]

