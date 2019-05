cariploCREW Call

di Redazione FGB [1], 19 Maggio 2019

Venerdì 24 maggio, ore 16, presso Fondazione UniMI a Milano sarà presentata cariploCREW Call [2], un bando per start up, imprese, enti e associazioni italiane che vogliano sviluppare progetti per il supporto di persone con disabilità e dei loro caregiver.

Fondazione Cariplo ribadisce il proprio impegno a sostenere le attività di ricerca e sviluppo di tecnologie per migliorare la qualità della vita di persone con fragilità. Con Filarete Servizi e il supporto di Fondazione UniMi, promuove una Call per iniziative imprenditoriali che riguardino dispositivi e soluzioni tecnologiche per la disabilità.

La cariploCREW Call [3] si rivolge a start up e imprese, ma anche a enti, associazioni, fondazioni che vogliano sviluppare un progetto di impresa finalizzato al supporto e alla cura di persone con disabilità e dei loro caregiver. L'obiettivo è realizzare tecnologie accessibili a costi sostenibili e portare sul mercato prodotti e servizi innovativi.

Termine ultimo di candidatura 27 giugno 2019.

Attraverso la call le imprese selezionate avranno supporto e premi in denaro fino a 65.000 euro, mentre i Partner Sociali accreditati avranno la possibilità di collaborare con le imprese e trovare risposte alle loro esigenze.

cariploCREW Call sarà presentata il 24 maggio alle ore 16, a Fondazione UniMI, presso il Centro Congressi della Fondazione, in Via Ortles 22/24 a Milano.

