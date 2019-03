It's Circular Forum. Le città del futuro interconnesse

di Redazione FGB [1], 11 Marzo 2019

5VIE ART+DESIGN presenta per il secondo anno It's Circular Forum [2] durante la Digital Week 2019 [3]. La seconda edizione dedicata all'economia circolare, è incentrata sul concetto di città del futuro e digitalizzazione.

Gli speaker chiamati ad intervenire presenteranno uno scenario completo di progetti e iniziative virtuose, che intende ridisegnare il modello delle città.

L'obiettivo è indagare come creare città prospere, competitive, sostenibili e socialmente responsabili, procedendo in maniera circolare, progettando prodotti e servizi secondo un approccio basato sulla minimizzazione degli sprechi.

In questa edizione il dialogo si allarga alle istituzioni e all'industria per fornire le visioni più interessanti per gli scenari prossimi futuri attraverso la partecipazione di realtà nazionali e internazionali che perseguono approcci fortemente innovativi nell'ambito del design e dell'economia circolare.

L'appuntamento è il 14 marzo 2019 presso la sede dell'ANCE alle ore 9.00 in via San Maurilio 21, Milano [4].

Vedi il programma [5].

Vedi le riprese del Forum dell'anno scorso [6], dedicato a metodologie, visioni e pratiche di design circolare.

