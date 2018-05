Open Call for Ideas: FABCARE. Design Anything, Make Anywhere, Care Anyone?

di Redazione FGB [1], 29 Maggio 2018

Polifactory [2], all'interno del Progetto Creative Europe Distributed Design Market Platform (www.distributeddesign.eu) lancia l'iniziativa FABCARE. Design Anything, Make Anywhere, Care Anyone.

FABCARE è un'iniziativa pensata per stimolare designer, makers e innovatori indipendenti a progettare prodotti open source per il settore healthcare che si possono distribuire su piattaforme digitali e realizzare nei Fab Lab.

FABCARE ha l'endorsement e il supporto tecnico-scientifico del Centro Medico Santagostino [3], la prima rete italiana di poliambulatori specialistici ideata e gestita da una società di venture capital sociale che sperimenta un modello di sanità economicamente sostenibile e socialmente responsabile.

La Open Call for Ideas - FABCARE invita ricercatori, studenti e dottorandi, designer, makers, artisti, ingegneri e innovatori indipendenti a collaborare in gruppo per proporre idee innovative di prodotti open source per l'healthcare, con un reale potenziale di mercato. La scadenza per la presentazione delle proposte è il 25 giugno 2018.

Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione a FABCARE sono contenute nel PDF scaricabile [4] o a questo LINK [5].

Una giuria selezionerà quattro progetti da prototipare. I team di progetto svilupperanno i prototipi in Polifactory attraverso la formula "Makers in residence".

I progetti saranno quindi promossi sulla Distributed Design Market Platform (distributeddesign.eu) e presentati alla prossima European Maker Faire Roma (12-14 ottobre 2018)

Per tutto il periodo di apertura della open call sarà attivo un helpdesk che darà orientamento e informazioni a chiunque voglia presentare un'idea.

Contatti e Info: polifactory@polimi.it

facebook.com/polifactory

--------------



Mostra/Nascondi i link citati nell'articolo

Link citati nell'articolo: 1] /schedabiografica/Redazione FGB 2] https://www.polifactory.polimi.it/ 3] https://www.cmsantagostino.it/ 4] https://www.fondazionebassetti.org/it/segnalazioni/doc/DDMP-FABCARE%20OpenCallForIdeas.pdf 5] https://www.polifactory.polimi.it/progetti