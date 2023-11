Co-creation come innovazione partecipata: il progetto EU MOSAIC

di Redazione FGB [1], 2 Novembre 2023

MOSAIC [2] è un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma quadro Horizon 2020, all'interno del quale Fondazione Bassetti ricopre il ruolo di vicecoordinatore e responsabile delle attività condotte a Milano.

Scopo principale dell'iniziativa è studiare, testare e valutare l'efficacia della co-creation come approccio partecipato all'innovazione per affrontare sfide di ampia portata, quali sono i Grand Societal Challenges dell'Unione Europea o i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. Queste grandi questioni - dall'adattamento ai cambiamenti climatici alla transizione verso città più verdi - sono al centro dell'agenda della Commissione Europea, che ha disegnato il proprio Programma Quadro di finanziamento per la ricerca e l'innovazione, Horizon Europe, attorno a 5 Missioni [3]. È proprio nell'ambito di una di queste Missioni - la Missione Climate Neutral and Smart Cities [4] (Cities), che fornisce supporto a 112 città europee per raggiungere la neutralità climatica entro il 2030 - che MOSAIC ha testato il proprio approccio collaborativo all'innovazione.

Più in particolare, il progetto ha messo a punto una vera e propria metodologia di co-creation, sperimentandola in due città pilota - Milano in Italia e Göteborg in Svezia - entrambe impegnate nella Missione Cities.

Grazie alle attività di ricerca e all'esperienza maturata in queste due città, MOSAIC ha sviluppato strumenti e raccomandazioni che possono supportare anche altre città o territori nell'intraprendere percorsi di co-creation per raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per raggiungere questo ulteriore obiettivo, MOSAIC ha coordinato i lavori di una comunità di pratiche, composta da città anch'esse impegnate nella Missione.





La metodologia

L'approccio di co-creation sviluppato e sperimentato da MOSAIC prevede che le diverse componenti della "quadrupla elica" (rappresentanti del mondo della governance e delle istituzioni pubbliche, della ricerca, dell'impresa, della società civile) lavorino insieme per arrivare a sviluppare delle soluzioni concrete (prodotti o servizi) a problemi collettivi, attraverso un percorso strutturato e facilitato.

Il percorso si è articolato in modo da essere funzionale al contesto locale, ed è stato messo a terra in continuo dialogo con i governi delle città, grazie anche a un forte ancoraggio alle politiche locali (oltre che alla Missione). Inoltre, MOSAIC ha riservato particolare attenzione al tema dell'inclusività e della responsabilità, cercando di coinvolgere il più possibile la società civile (e in particolare coloro che normalmente non partecipano a questo tipo di percorsi) e avviando una riflessione sulla necessità di riconoscere e ricompensare i contributi dei partecipanti alla co-creation.





MOSAIC a Milano: InformAria

A Milano l'esperienza pilota condotta nell'ambito del progetto MOSAIC ha preso il nome di InformAria [5] (qui [6] puoi trovare un report che descrive in modo approfondito il processo partecipativo alla base di InformAria).

Il percorso è nato dalla collaborazione tra Fondazione Giannino Bassetti (che ha coordinato e facilitato questo filone di attività) e la Direzione Verde e Ambiente del Comune di Milano, coinvolto fin dalla fase di proposta del progetto europeo MOSAIC. Oltre a svolgersi in continuità con la Missione Cities, le attività di InformAria sono, infatti, in linea con gli obiettivi del Piano Aria e Clima [7] (PAC), il documento strategico del Comune di Milano per la riduzione dell'inquinamento atmosferico a tutela della salute e dell'ambiente e per una città più sostenibile. Più in particolare, InformAria si colloca nell'Ambito 5 del Piano, "Milano Consapevole: una città che adotta stili di vita consapevoli".

All'iniziativa ha partecipato anche AMAT (Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio), un'azienda municipalizzata che si occupa, tra le altre cose, del monitoraggio della qualità dell'aria sul territorio cittadino.

La sfida e il percorso

Grazie a una intensa fase preparatoria, Fondazione Bassetti, in dialogo con il Comune di Milano e AMAT, ha indentificato la sfida a cui il percorso di co-creation avrebbe dovuto rispondere, ovvero "la co-creazione di uno strumento che permetta ai cittadini e ai city user di prendere decisioni informate sulla qualità dell'aria a Milano e adottare comportamenti adeguati, sulla base di dati misurati".

A partire da questa sfida, il percorso si è articolato in una serie di tappe (descritte in dettaglio in questo report [8]) che hanno portato alla co-creazione di due soluzioni tecnologiche da parte di due gruppi di lavoro composti da volontari di diversa provenienza (rappresentanti del mondo della ricerca, dell'industria, della governance e della società civile). Facilitati da Fondazione Bassetti, i due team sono arrivati a elaborare le seguenti proposte progettuali:

1) Una web-app georeferenziata per informare cittadini e city user sull'esposizione all'inquinamento atmosferico;

2) Una rete di display a partire dall'utilizzo di infrastrutture esistenti per informare cittadini e city user sulla qualità dell'aria.

Entrambe le soluzioni hanno suscitato l'interesse del Comune, che si è impegnato a valutarne la fattibilità e la messa a terra. Oltre ai risultati veri e propri del percorso InformAria, a suscitare l'interesse del Comune è stato anche l'approccio della co-creation, la cui applicazione potrebbe essere estesa anche ad altri ambiti e sfide.

Qui alcune risorse sul percorso InformAria

- Un report [9] sul processo di co-creation condotto a Milano

- Il report [10] di un'indagine su informazione e percezione della qualità dell'aria condotta tra cittadini e city user milanesi

- Il flyer [11] di InformAria

- Il flyer [12] di MOSAIC



----------------





Mostra/Nascondi i link citati nell'articolo

Link citati nell'articolo: 1] /schedabiografica/Redazione FGB 2] https://mosaic-mission.eu/ 3] https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_en 4] https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en 5] https://www.comune.milano.it/web/milano-cambia-aria/progetti/informaria 6] https://www.comune.milano.it/documents/456068573/464131618/Report_Processo_InformAria.pdf/b9ab0722-f895-b4cf-da68-62cc179131e7?t=1695900556508 7] https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/ambiente/aria-e-clima/piano-aria-clima 8] https://www.comune.milano.it/web/milano-cambia-aria/come-posso-partecipare/sono-un-associazione/informaria 9] https://www.comune.milano.it/documents/456068573/464131618/Report_Processo_InformAria.pdf/b9ab0722-f895-b4cf-da68-62cc179131e7?t=1695900556508 10] https://www.comune.milano.it/documents/456068573/464131618/Report_Questionario_InformAria.pdf/4d08340b-c73d-dd51-81f2-c943b3defab5?t=1695900558072 11] https://www.comune.milano.it/documents/456068573/464131618/FLYER_INFORMARIA_ITA_DEF.pdf/cccd9425-9c77-86fb-8529-85b8d2e99912?t=1693315635143 12] https://www.comune.milano.it/documents/456068573/464131618/FLYER_MOSAIC_ITA_DEF.pdf/3ba661e6-bacd-4bbf-f436-fe83097c9b56?t=1693315648086