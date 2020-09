Risorse da Fondazione Bassetti. Parte 2. Podcast, Video e Fotografie

di Redazione FGB [1], 2 Settembre 2020

(Continua dal precedente post [2])

Aggiungiamo un nuovo post per offrire a chi ci segue una nuova guida [3] a tutti i nostri materiali online e dare qualche spunto di lettura e visione.

Nello scorso articolo abbiamo presentato il corposo archivio degli scritti [4] offerto dal sito.

In questa pagina vorremmo presentarvi la nostra intensa attività di documentazione attraverso video fotografie e podcast.

VIDEO

Fin dall'inizio della sua attività [5] la Fondazione ha proposto incontri con personalità d'alto livello e di respiro internazionale. Negli anni questa pratica si è intensificata e articolata. Alle lecture si sono affiancati incontri, seminari e tavole rotonde, in modalità pubblica, ad inviti o a stretto giro. La quasi totalità di questi eventi è stato documentato con video e fotografie.

Ogni videoregistrazione è stata pubblicata nella piattaforma Vimeo e riportata nel nostro sito insieme a materiali quali sintesi, slide (appoggiate in Slideshare) e fotografie (appoggiate in Flickr). La registrazione di ogni evento è stata suddivisa in modo da permettere la fruizione dell'intervento di uno speaker (o due) per volta, semplificando l'accesso agli interessati.

Resici conto che Vimeo non permette l'indicizzazione per contenuto (nel nostro caso ci interessava il nome delle persone intervenute), abbiamo fatto in modo che il nostro sito permettesse di selezionare il titolo dell'evento e/o il nome dello speaker. Questa possibilità si trova in tutte le pagine interne del sito, nella colonna destra, insieme ai campi di ricerca per gli scritti.

Pensiamo sia un archivio importante, al momento composto da più di 630 video tra lezioni, interventi a seminari, tavole rotonde, interviste, comprendente voci autorevoli e competenti su tematiche tutt'altro che semplici, con un linguaggio che ha il giusto livello tra complessità e divulgazione.

FOTOGRAFIE

Gli eventi, oltre a essere documentati attraverso le riprese video, vengono anche fotografati, in modo da offrire ulteriore materiale di narrazione.

La raccolta delle immagini è depositata in Flickr suddivisa in più di 260 album. Oltre ad offrire anche immagini relative a momenti estranei agli eventi (riunioni interne, momenti di studio, incontri e visite), il susseguirsi degli album permette uno sguardo a volo d'uccello sulla storia delle attività pubbliche della Fondazione: evento per evento, incontro per incontro, come un lungo sentiero di Pollicino, è facile percepire il cammino fatto negli ultimi 18 anni (tenendo presente che la Fondazione ha passato i 25 anni di storia).

PODCAST

Recentemente è stato avviato un canale podcast che rende semplice fruire da mobile l'ascolto degli incontri registrati. Abbiamo cominciato a inserire tutti gli eventi più recenti e via via stiamo recuperando i più interessanti momenti passati.

Nel sito, dunque, negli articoli dove ci sono video, testi e fotografie, trovate ora anche il tasto per avviare l'audio (non c'è? Chiedete con una mail che sia creato il podcast di quell'evento mancante!). Una volta iniziata la riproduzione, potete rimettere in tasca il vostro device e continuare l'ascolto nelle vostre cuffie anche durante uno spostamento.

Siamo appoggiati su AnchorFM, ma siamo reperibili in iTunes, Spotify, Google Play e tanti altri canali di distribuzione. Cercateci nella vostra piattaforma preferita.

Il nostro consiglio è di "seguirci" negli account Vimeo [6], Flickr [7] e Anchor [8] in modo da essere avvisati delle nuove pubblicazioni e poi raggiungere il sito per gli approfondimenti.

Ricordate però che il sito raccoglie anche scritti senza contenuti multimediali, quindi capitate ogni tanto anche lì. Ci piace pensare che visitando il nostro sito non ci sia la sensazione di "essersi persi qualcosa" ma di "scoprire ogni volta qualcosa di nuovo", che sia pubblicato da poco o che sia presente in rete da molto.

DA DOVE PARTIRE? (Suggerimenti)

Qualche contributo recente

- Cooperazione e competizione: è ora di riavvolgere il nastro? [9]

L'intervento di Francesco Samorè all'incontro di Confcooperative Lombardia alla vigilia del lockdown italiano.

- Challenges for Responsible Innovation: Milan. [10]

La presentazione italiana del volume "International Handbook on Responsible Innovation" a cura di Renè von Shomberg e Jonathan Hankins.

(in inglese)

- Curarsi nel futuro. [11]

Incontro con Valentina Fossati e Angela Simone, autrici del libro omonimo, spunto per dialogare sull'uso delle staminali in medicina.

- Il fine della Politica. [12]

Un dialogo tra Salvatore Natoli e Piero Bassetti.

Tra i primi video

- Bruno Latour in FGB [13]

- Wiebe E. Bijker in Fondazione Giannino Bassetti [14]

- Milano Design, realizzare l'improbabile [15]

Speciali e "serie"

- Sotto accusa: la stampante 3D. Nuovo giocattolo o rivoluzione? [16]

- Le interviste di Giacomini [17]

- Pillole d'innovazione [18] di Massimiano Bucchi.

- Circular Forum 2018 [19] e 2019 [20]

- Driverless society: "the future self-driving society [21]", "Self Driving Society @2030 [22]" e "Design for the future self-driving society at Circular Design Lab [23]"

- Convegno internazionale di Neuroetica: 2010 [24], 2011 [25], 2012 [26] e 2013 [27]

---------------

-----------------



