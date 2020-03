Collaborare ai tempi del COVID-19 | Iniziative bottom-up e open source: mandaci le tue segnalazioni!

di Anna Pellizzone [1], 24 Marzo 2020

Dare risposte concrete ai bisogni emersi con la pandemia. Dalla stampa 3D di valvole per i respiratori, a sistemi per tracciare in tempo reale i contagi, dalla produzione di protezioni per prevenire il contagio, alla simulazione del ripiegamento proteico per sviluppare nuove molecole antivirali.

In queste settimane dolorose e senza precedenti, sono tanti i cittadini e i professionisti che stanno mettendo al servizio dell'umanità intera il proprio tempo e le proprie competenze. Con il risultato che la citizen science, l'innovazione bottom-up e un approccio collaborativo alla ricerca all'innovazione stanno dando un importante contributo per aumentare - e accelerare - la nostra capacità di rispondere all'emergenza sanitaria scatenata dal COVID-19.

Nel rumore generale che investe i media e social di tutto il pianeta, sono numerose le persone e le comunità che, spontaneamente, si sono organizzate - e si stanno organizzando - per unire le forze e combattere la pandemia. Per dare spazio, e sperabilmente aiuto, a queste iniziative, tentiamo di seguito di raccontarne alcune, augurandoci di contribuire ad intercettare bisogni e competenze, e metterli in rete.

Questi i progetti linkati e descritti in questa pagina: 3D Printing Unite for COVID-19, Open Ventilator Project, OpenAir, UBORA design competition 2020, Czechia sews face masks, Coronaselfcheck, Fold.it, vari software open source, Nextstrain, GISAID. L'elenco può crescere: aspettiamo le vostre segnalazioni!



La stampa 3D è certamente una delle tecnologie protagoniste delle iniziative bottom-up anti COVID-19.

Ha fatto il giro del mondo la notizia delle valvole per respiratori, stampate in 3D all'ospedale di Chiari, in provincia di Brescia, una delle più colpite dalla pandemia. Grazie a un fruttuoso incontro tra una giornalista (Nunzia Vallini, Giornale di Brescia), un maker milanese (Massimo Temporelli, FabLab Milano) e un imprenditore (Cristian Fracassi, di Isinnova), i pezzi necessari ai macchinari della terapia intensiva sono stati prodotti direttamente in ospedale. A questa esperienza ha fatto eco il forum "3D Printing Unite for COVID-19 [2]", in cui makers di tutto il mondo condividono idee e soluzioni per rispondere all'emergenza (dalla produzione di valvole per respiratori alla conversione di maschere subacquee in ventilatori polmonari). E un'importante iniziativa open source internazionale, Open Ventilator Project, con quartier generale in Irlanda, che risponde sempre alla carenza di ventilatori, è descritta anche da Forbes [3]. (Torna all'indice)

Sempre per rispondere alla scarsità di respiratori, João Nascimento, uno studente portoghese iscritto all'Università di Harvard, ha lanciato OpenAir [4]. Il progetto - che ha l'obiettivo, anche proprio attraverso la stampa 3D, di trovare nuovi modi, veloci, accessibili e open source, di produrre l'equipaggiamento medico necessario - ha raccolto in meno di 24 ore l'adesione di 500 persone. L'iniziativa è in particolare rivolta ad esperti del settore, ma è aperta a chiunque voglia dare un contributo. (Torna all'indice)

Il progetto UBORA, che ormai da diversi anni applica un approccio open-source e bottom-up all'ingegneria biomedica, ha lanciato l'UBORA design competition 2020 [5], con il titolo "Open source medical technologies for integral management of COVID-19 pandemia and infectious disease outbreaks". (Torna all'indice)

Intanto, sui social network, sono invece nati svariati gruppi per sostenere l'autoproduzione, ad esempio, di mascherine. In Repubblica Ceca, il gruppo Facebook "Czechia sews face masks [6]" è diventato virale, raggiungendo 24 mila membri in due giorni, ma la lista di community e tutorial attivi in tal senso potrebbe essere lunghissima. (Torna all'indice)

Anche chi non ha particolari competenze mediche o ingegneristiche può dare il proprio contributo alla battaglia contro la pandemia. Ad esempio, partecipando a Coronaselfcheck [7], una piattaforma che ha l'obiettivo di aiutare a tracciare in tempo reale i dati di diffusione del COVID -19 attraverso un self check personale. "I dati sono completamente anonimi e ceduti a enti governativi e sanitari con l'unico scopo di contribuire attivamente a limitare e controllare il contagio".

Lo stesso si può dire per fold.it [8], un sito già attivo nel coinvolgere i cittadini nella simulazione del ripiegamento proteico. Da ormai qualche settimana, scaricando la app Foldit, gli utenti, "giocando", possono aiutare i ricercatori a trovare nuovi farmaci antivirali che potrebbero fermare il coronavirus. Le soluzioni più promettenti saranno testate all'Institute for Protein Design dell'Università di Washington. Restando nell'ambito del ripiegamento proteico, un altro contributo che i cittadini possono dare consiste nella messa a disposizione di capacità computazionale dal proprio computer, scaricando e avviando folding@home. (Torna all'indice)

Infine, molti sono anche i software open source per la condivisione di dati utili alla ricerca. Alcuni degli strumenti disponibili e del loro ruolo nella lotta al coronavirus sono descritti su questo articolo [9] di Wired. In particolare, Nextstrain [10] è un'applicazione open source che serve a tracciare l'evoluzione di virus e batteri, mentre GISAID [11] è una piattaforma - open access e gratuita - che promuove la condivisione delle sequenze genomiche di virus come quelli dell'influenza, dell'aviaria e del COVID-19. (Torna all'indice)

L'idea è di continuare - anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane - a raccogliere storie ed esperienze di citizen science, innovazione bottom-up e ricerca collaborativa, che stanno contribuendo a rispondere all'emergenza COVID-19. Grazie agli amici della Fondazione, che certamente hanno voce in capitolo e competenze da spendere, speriamo di arricchire questo post con ulteriori progetti e buone pratiche da condividere.



Aspettiamo dunque le vostre segnalazioni a: anticovid19@fondazionebassetti.org



Image: remix from Novel Coronavirus SARS-CoV-2 by NIH Image Gallery [12]

