Imprenditorialità, innovazione ed ecosistemi locali di sviluppo

di Redazione FGB [1], 6 Settembre 2023

L'OCSE ha creato una piattaforma internazionale - chiamata EECOLE [2] (entrepreneurship education collaboration and engagement) per promuovere le competenze imprenditoriali. Con competenze imprenditoriali si intende la capacità degli individui di trasformare idee in prodotti e servizi sostenibili e di gestire il cambiamento, indipendentemente dalla titolarità delle organizzazioni in cui gli essi operano. Tra gli obiettivi di EECOLE vi è la democratizzazione e diffusione delle competenze imprenditoriali come elemento fondamentale per accelerare i processi di innovazione a tutti i livelli.

La piattaforma EECOLE dell'OCSE fa tappa a Milano per discutere di come mobilizzare competenze e reti imprenditoriali per aumentare la competitività delle imprese e lo sviluppo sostenibile dei territori. Strumento chiave a tale scopo sono le competenze imprenditoriali intese come capacità, trasmissibili, di gestire positivamente il cambiamento e produrre innovazione.

Seminario EECOLE - OCSE In collaborazione con APA Confartigianato Milano, Monza e Brianza

IMPRENDITORIALITÀ, INNOVAZIONE ED ECOSISTEMI LOCALI DI SVILUPPO

Milano 22 settembre 2023 - ore 10.00 - 13.30 (sede TBD)

Palazzo Moriggia - Museo del Risorgimento (Sala Conferenze)

Via Borgonuovo, 23 Milano

Programma (Scarica la locandina completa [3])

10.00: Saluto istituzionale

Alessia Cappello (Comune di Milano) *in attesa di conferma

10.15: Apertura dei lavori

Paolo Manfredi (Confartigianato)

10.30: Da New York a Milano, come le competenze ridisegnano lo sviluppo

Raffaele Trapasso (OECD EECOLE)

11.00: Cortocircuiti 4.0. Scuola e impresa per la transizione digitale

Stefano Micelli (Upskill 4.0)

11.30: Reazioni, esperienze e proposte. Interventi coordinati da Giorgia Ponti (OECD EECOLE)

Sono stati invitati:

Francesco Samorè (Fondazione Giannino Bassetti)

Maurizio Del Conte (AFOL metropolitana)

Paola Fantini (EIT Manufacturing)

Alessandro Mele (ITS Italy)

Cristina Masella (Politecnico di Milano)

Annibale D'Elia (Comune di Milano)

Sabina Banfi (Comune di Milano)

Lucia Scopelliti (Comune di Milano)

Sergio Rossi (Camera di Commercio di Milano, Monza, Lodi)

Leonardo Lorusso (Regione Lombardia)

13.15: Conclusioni

Enrico Brambilla (APA Confartigianato)

13.30: Termine dei lavori



----------------------



