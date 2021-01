Ai tempi del vaccino

di Redazione FGB [1], 25 Gennaio 2021

Dialogo su responsabilità e comunicazione

La somministrazione dei vaccini è iniziata in molte parti del pianeta. Le dimensioni globali della pandemia comportano decisioni complesse, da prendere a volte in corsa. Esse possono e devono coniugarsi con una comunicazione trasparente - che implichi per esempio la condivisione dei dati - e con la fiducia, perseguibile anzitutto con il coinvolgimento della cittadinanza. Citizen engagement e representative deliberation possono infatti giocare un ruolo anche nella lotta alla disinformazione. Ogni scelta comporta conseguenze e indica direzioni, anche a rischio di sembrare arbitraria o distorta.

28 gennaio 2021 ore 10:30

Interverranno:

Barbara Saracino, sociologa e coordinatrice dell'Osservatorio Scienza Tecnologia e Società, Observa Science in Society

Giancarlo Sturloni, comunicatore della scienza ed esperto di comunicazione del rischio

Angela Simone, comunicatrice della scienza ed esperta di public engagement, Fondazione Giannino Bassetti

Andrea Lavazza, filosofo, Centro Universitario Internazionale Arezzo Modera:

Roberta Villa, giornalista scientifica ed esperta di comunicazione della salute e dei vaccini



