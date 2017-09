Fondazione Giannino Bassetti

Scuola e impresa si incontrano

di Redazione FGB [1], 14 Settembre 2017

Un modello virtuoso di sviluppo

Conferenza pubblica a Villa Greppi, Monticello Brianza, venerdì 22 settembre 2017.

Per l'occasione abbiamo intervistato Enrico Fagnoni, titolare di LinkedData.Center [2] (a seguire nel post, le informazioni sull'evento)











Partono le tre start-up nate dallo sviluppo di progetti didattici dell'indirizzo informatico a conclusione della classe quinta IA. Coordinati dal prof. Gennaro Malafronte, gli studenti hanno dato vita ad applicazioni utili nel mondo lavorativo tramite l'ausilio di alta tecnologia informatica. Ne sono risultati progetti che hanno destato interesse anche nel mondo imprenditoriale, al punto che LinkedData.Center ne ha promosso lo sviluppo attraverso la creazione di tre start-up che consentiranno agli studenti selezionati di lavorare ulteriormente all'idea e, nel contempo, frequentare la facoltà di Ingegneria. Il capitale sociale investito ha infatti la finalità di creare borse di studio per i nuovi imprenditori-studenti. Il tutto grazie agli open data che consentono di avere una grande quantità di dati disponibili gratuitamente on line. È così possibile fare confronti ed analisi statistiche che permettono di andare oltre ai semplici dati, ricavando informazioni strategiche che possono essere utili per prendere importanti decisioni di marketing. Le società saranno ospitate nel Campus di LinkedData.Center, mentre il Consorzio Brianteo Villa Greppi supporterà le start-up consentendo loro l'uso di spazi nella prestigiosa villa che gestisce. In tal modo la continuità tra mondo imprenditoriale e culturale mantiene le sue radici nel territorio attraverso una rete di contributi che promuovono l'imprenditoria giovanile nata tra i banchi di scuola. Nello specifico le tre start-up lavorano ai progetti di seguito descritti.

Intervengono

Anna Maria Beretta, Dirigente Scolastico IISS A. GREPPI

Presentazione scuola e saluti iniziali

Marta Comi, Presidente Consorzio Brianteo Villa Greppi

Le attività formative del Consorzio

Prof. Gennaro Malafronte

ASL: dal Project Work alla creazione di start-up

Per un'economia basata sulla condivisione della conoscenza

Enrico Fagnoni, titolare di LinkedData.Center

Yassine Ouahidi, titolare di Datachef

Leonardo Longhi, titolare di Datarecipe

Miah Mohd Ehtesham, titolare di Codevision

A seguire interventi di:

Rappresentante del MIUR

Le buone pratiche della scuola tra studio e lavoro

On. Gian Mario Fragomeli

Alternanza Scuola-Lavoro, disabilità e Start-up: incentivazione e promozione della formazione tecnologica e imprenditoriale

Fondazione Giannino Bassetti

Un giacimento di dati per l'innovazione responsabile

Confindustria Lecco-Sondrio

Le potenzialità del territorio

Venerdì 22 settembre 2017 ore 17.30

Granaio Villa Greppi

via Monte Grappa 21

Monticello Brianza (Lecco) [3]

Organizzato da:

Villa Greppi High School e LinkedData.Center

In collaborazione con:

Datachef, DataRecipe, CodeVision

Scarica il comunicato stampa con il programma e i profili dei coinvolti [4].

------------



Mostra/Nascondi i link citati nell'articolo

Link citati nell'articolo: 1] http://www.fondazionebassetti.org/schedabiografica/Redazione FGB 2] http://linkeddata.center/home/ 3] https://www.google.it/maps/place/Consorzio+Brianteo+Villa+Greppi/@45.7058253,9.305905,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786a53dbedb680f:0xb683b788bdb2fc19!8m2!3d45.7058253!4d9.306929 4] http://www.fondazionebassetti.org/it/segnalazioni/doc/ComunicatoStampaGreppi-V05.pdf