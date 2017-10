Globalizzazione e innovazione: quale rapporto? - Seminario di Francesco Samorè

di Redazione FGB [1], 12 Ottobre 2017

Tra aprile e giugno 2017 si è svolto un ciclo di seminari dal titolo "Globalizzazione: tra storia e teoria politica" a cura del Dipartimento di Studi Storici dell'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con l'associazione Globus et Locus, la rivista "Glocalism: Journal of Culture, Politics and Innovation" e la Fondazione Giannino Bassetti.

Rendiamo disponibili le riprese e le sintesi dei principali interventi (vedi il programma dell'intero ciclo [2] oppure tutti gli articoli relativi al progetto [3])

Il seminario di Francesco Samorè, dal titolo "Globalizzazione e innovazione: quale rapporto?", si concentra sugli aspetti critici del governo dei fenomeni in cui il progresso tecnico-scientifico si trova alla base del fenomeno della globalizzazione contemporanea.















(a cura di Martino Gilli)

Se innovazione è "realizzare l'improbabile", per sua natura tenderà a mandare in crisi le istituzioni esistenti- siano esse sociali, economiche o politiche- spiega Francesco Samorè. Ciò diventa ancora più vero nella misura in cui il progresso tecnico-scientifico è alla base del fenomeno della globalizzazione contemporanea.

In particolare, una delle più rilevanti conseguenze si esplica nel mutamento dell'identità dell'individuo contemporaneo. Se infatti da un lato- usando le parole di Giorgio Rumi- "il passato si allontana e il futuro ci schiaccia, riducendo il presente a ben poca cosa", dall'altro il sociologo Zygmunt Bauman ha proposto di abbandonare l'idea del radicamento in un luogo specifico e di abbracciare invece, nell'ottica di un mondo globalizzato, l'immagine dell'àncora, che può essere gettata e tolta senza legarci permanentemente al locale.

L'innovazione, sottolinea Samorè, costringe a ripensare l'organizzazione stessa delle società che ne sono protagoniste. Rifacendosi al pensiero di John Dewey, evidenzia infatti come le società tecnologiche siano caratterizzate da una forte difficoltà a trovare soluzioni nell'ambito delle istituzioni esistenti.

Tale portata rivoluzionaria ci obbliga a ripensare il rapporto con il rischio, tanto a livello di politiche globali - e qui Samorè espone le posizioni di Henry Kissinger sulle equazioni di rischio degli armamenti nucleari - quanto a livello economico - e qui si inserisce il lavoro di Ulrich Beck sul nuovo capitalismo: la gestione e la riduzione del rischio non possono più passare dall'applicazione di modelli presenti a scenari futuri.

I processi di produzione stessi si riorganizzano grazie alla digitalizzazione, dando origine a un'economia basata sulla domanda dove è possibile la personalizzazione del prodotto, in netta antitesi al modello fordista-taylorista che guidò una delle prime grandi produzioni di beni di consumo di massa, quella della Ford T.

È dunque evidente come, al di là di ogni connotazione morale del progresso tecnologico, gestire responsabilmente l'innovazione sia il grande compito della società immersa nella quarta rivoluzione industriale.



Indice dei dieci seminari:



