2 Febbraio 2017

Il 19 ottobre 2016 si è svolto il World Bioethics Day 2016 in numerose sedi in tutto il mondo.

In Italia l'evento ha preso la forma di una giornata di studi dal titolo "Conversations on human dignity, human rights and fundamental freedoms" organizzata dall'Università degli Studi La Statale di Milano in collaborazione con UNESCO Chair in Bioethics di Haifa.

A Fondazione Giannino Bassetti è stato chiesto di far parte del comitato d'onore insieme al Centro di Studi di Etica Pubblica (Cesep) dell'Università Vita-Saluta San Raffaele, Politeia (Centro per la ricerca e la formazione in politica ed etica) e l'Università degli Studi di Milano La Statale.

È stata una intensa giornata a ragionare (anche) su cosa significhi decidere e "dare ragioni" al cospetto di innovazioni che riguardano il vivente.

Come nostra abitudine abbiamo filmato i lavori e ora li rendiamo disponibili insieme alle fotografie dell'evento (in fondo alla pagina).

Per comodità di visione abbiamo diviso la registrazione in parti:

1.

Monica Di Luca

Prorettore Università degli Studi di Milano

Amnon Carmi

UNESCO Chair in Bioethics, Haifa

Miroslava Vasinova

UNESCO Chair in Bioethics, Italy

2.

Patrizia Borsellino - Mantenere la dignità nel fine vita

Università degli Studi di Milano-Bicocca

3.

Corrado Del Bò - Dignità umana e il diritto di disporre del proprio corpo

Università degli Studi di Milano

4.

Federico Gustavo Pizzetti - Il testamento biologico tra dignità umana e consenso informato: percorsi giurisprudenziali e iniziative legislative

Università degli Studi di Milano

5.

Massimo Reichlin - Autonomia e/o Dignità? Il caso della malattia neurodegenerativa

Università Vita-Salute San Raffaele

6.

Mariachiara Tallacchini (Università Cattolica di Piacenza) e Annibale Biggeri (Università degli Studi di Firenze) - ICT, geni ed epidemiologia collaborativa: strumenti di empowerment per la salute dei cittadini

7.

Virginia Sanchini - Bioetica e deliberazione: un caso studio sulle scelte riproduttive

Università degli Studi di Milano La Statale, IFOM

Simone Pollo - Naturalizzare la dignità. Esperienza, biologia e relazioni

Università Sapienza di Roma

8.

Domande e dibattito

Virginia Sanchini (Università degli Studi di Milano La Statale, IFOM)

Mariachiara Tallacchini (Università Cattolica di Piacenza)

Annibale Biggeri (Università degli Studi di Firenze)

Corrado Del Bò (Università degli Studi di Milano)

Simone Pollo (Università Sapienza di Roma)

Pier Paolo Di Fiore (Università degli Studi di Milano, IFOM, IEO)

Nel visore è possibile selezionare la parte che interessa, oppure far partire il primo video e lasciar scorrere.

Volendo si può accedere ai video tramite il nostro account in Vimeo (scelta obbligata nel caso usiate un device Apple).



(I video sono visibili anche nel nostro account in Vimeo [2])



NOTA

I video fanno parte del vasto archivio che Fondazione Giannino Bassetti ha reso disponibile nel corso degli ultimi sedici anni, frutto degli eventi che ha ideato o sostenuto.

Navigando il sito i video si possono ritrovare grazie ai campi di ricerca, per 'Speaker' o per 'Evento', presenti nella colonna destra di ciascun post. Oppure si possono vedere, classificati per album o per gallerie, nei nostri account in Vimeo (i video) e in Flickr (le fotografie). Buona visione a tutti (sono graditi i feedback).

Qui anche qualche immagine dell'evento:



(Le fotografie sono visibili anche nel nostro account in Flickr [3].)



