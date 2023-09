Appuntamento: intelligenza artificiale, apprendimento e sviluppo creativo

di Redazione FGB [1], 8 Settembre 2023

Il 21 settembre riprenderemo il discorso da dove lo avevamo lasciato in maggio a Torino - presso il Salone OFF del Salone Internazionale del Libro - cogliendo la richiesta esplicita nata dal dialogo di Piero Bassetti con un gruppo di giovani dello Young Advisory Board della Compagnia San Paolo e del corso di Design Sistemico del Politecnico di Torino: "incontriamoci di nuovo".

Così ripartiremo dandoci come timone del dialogo il titolo "Intelligenza artificiale, apprendimento e sviluppo creativo".

A incontrare i giovani vi sarà ancora Piero Bassetti, nella duplice veste di Presidente di Globus et Locus e Fondazione Giannino Bassetti, ma anche Gabriele Giacomini - Docente di Filosofia del digitale presso l'Università degli Studi di Udine - vero punto di riferimento per quel che riguarda digitalizzazione e democrazia.

Per partecipare basterà scrivere a info@globusetlocus.org per prenotare un posto presso la sede di Fondazione Bassetti in via Barozzi 4 a Milano.

L'appuntamento è poco prima delle ore 11. Siate puntuali perché i posti sono limitati.







------------

Mostra/Nascondi i link citati nell'articolo

Link citati nell'articolo: 1] /schedabiografica/Redazione FGB