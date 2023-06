Interviste per un Nuovo Umanesimo

di Redazione FGB [1], 23 Giugno 2023

È online il nuovo sito Per un nuovo umanesimo [2] che raccoglie i film intervista realizzati negli ultimi anni da Marco Manzoni - Studio Oikos - a maestri della cultura contemporanea.

Il sito - accessibile gratuitamente a tutti - ha la finalità di dare un contributo alla costruzione di un nuovo umanesimo, come premessa per una convivenza civile più consapevole e un modo più responsabile di abitare la Terra.

"In questo nostro tempo che assume sempre più il carattere di una svolta epocale, ascoltare l'esperienza di vita e di pensiero di maestri provenienti da diversi campi della conoscenza e delle professioni, che hanno saputo tenere insieme l'eccellenza nel loro specifico ambito con una ricerca originale sui valori umani (...)" come scritto nel sito, risponde alla "necessità di un nuovo umanesimo, meno antropocentrico, più largo e corale che ci ponga in ascolto e dialogo con le altre etnie e culture, e con le altre forme viventi sulla Terra, un umanesimo che non rimuova il passato, ma che da lì prenda avvio per rinnovarsi e costruire il futuro, che non può che essere insieme, uomini e altre forme di vita."

Gli otto maestri sono: Piero Bassetti, politico e Presidente di Fondazione Giannino Bassetti; Marco Garzonio, Presidente Emerito di Fondazione Ambrosianeum; Franco Loi, poeta; Ermanno Olmi, regista cinematografico; Salvatore Veca, filosofo; Silvia Vegetti Finzi, psicologa; Marco Vitale, economista d'impresa; Luigi Zoja, psicoanalista.

In particolare, Piero Bassetti illustra nell'intervista i contenuti essenziali del progetto "Gli italici [3]".

Il fil rouge che lega le diverse personalità culturali è l'eccellenza nel loro specifico campo del sapere e una significativa attenzione ai valori etici e al senso della comunità.

"Un mosaico della società contemporanea, della società aperta, del pluralismo dei saperi, della comune dignità e responsabilità di esserci, qui e ora, con il bagaglio critico del passato e l'orientamento verso un futuro più armonioso. Verso una libertà responsabile più ampia di tutti e tutte."

Ora queste interviste sono accessibili a tutti sul nuovo sito nuovoumanesimo.it [4]



