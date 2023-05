Incontri Biagi-D'Antona: Potere di controllo e nuove tecnologie

di Redazione FGB [1], 2 Maggio 2023

Dal 2003 fino al 2016, ogni anno nel mese di maggio l'Università degli Studi di Bologna ha tenuto una lecture in memoria di Marco Biagi e Massimo D'Antona, che col tempo si è trasformata in un "incontro" più impegnativo, con la partecipazione di due relatori e un dibattito incentrato sui problemi attuali del diritto del lavoro, del sindacato, del welfare e delle relazioni industriali. L'obiettivo dell'incontro è quello di presentare critiche costruttive, proporre soluzioni innovative e confrontare diverse ipotesi, seguendo lo spirito che animava Biagi e D'Antona nella loro intensa vita.

Dal 2017, l'incontro si è trasformato in un evento "itinerante", che si svolge ogni anno in una sede universitaria diversa, scelta dal Comitato Marco Biagi e Massimo D'Antona appositamente costituito. All'evento sono invitati a partecipare non solo i loro familiari, ma anche studenti, dottorandi, ricercatori, professori, avvocati, giudici, sindacalisti, imprenditori, rappresentanti delle forze sociali, membri di istituzioni politiche e chiunque sia interessato alla tematica del lavoro, sia a livello nazionale che internazionale.

Lunedì 15 maggio 2023 il XIX INCONTRO "BIAGI - D'ANTONA", dal titolo "Potere di controllo e nuove tecnologie" si terrà presso l'Università degli Studi di Milano e sarà condotto da Matteo Corti, Professore ordinario di Diritto del lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore, e Alessandra Ingrao, Ricercatrice in Diritto del lavoro Università degli studi di Milano.

Vi sarà un saluto di Marcello Pedrazzoli, già Professore ordinario di Diritto del lavoro Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna, mentre il seminario e il dibattito saranno coordinati da Maria Teresa Carinci, Direttrice del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto Università degli studi di Milano.

XIX INCONTRO "BIAGI - D'ANTONA"

Lunedì 15 maggio 2023, 10.30-12.30

Università degli studi di Milano,

Via Sant'Antonio n. 5, Sala Pio XII

