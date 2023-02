InformAria: aperta la call per informare i cittadini sulla qualità dell'aria

di Redazione FGB [1], 8 Febbraio 2023

Al via il percorso di co-creation del progetto MOSAIC in collaborazione con il Comune di Milano.

L'inquinamento atmosferico è una delle criticità ambientali più rilevanti per Milano, con importanti ripercussioni sulla salute degli abitanti e dell'ambiente. I dati misurati evidenziano che concentrazioni di elementi dannosi come il biossido di azoto (NO2), il particolato atmosferico (PM10 e PM2,5) e l'ozono (O3) sono elevate in città e superano i valori stabiliti dalla normativa europea e dalle Linee-guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Fare in modo che l'accesso alle informazioni in questo ambito sia il più possibile immediato e aggiornato affinché i cittadini adottino stili di vita e strumenti adeguati è un obiettivo prioritario del Comune.

Per rispondere a questa necessità, Fondazione Bassetti, con il supporto del Comune di Milano, lancia una call aperta a cittadini, associazioni, attori della ricerca, dell'industria, enti pubblici locali attivi sul territorio milanese, per co-creare delle soluzioni concrete che rispondano a questa sfida. I candidati che saranno selezionati si riuniranno in un primo appuntamento il prossimo 3 marzo 2023.

L'iniziativa si svolge all'interno del progetto EU H2020 MOSAIC [2], in cui Fondazione Bassetti svolge il ruolo di Vice-Coordinatore, ed è finalizzato a disegnare e studiare approcci di co-creazione all'interno degli ecosistemi di innovazione. Nello specifico l'ambito che ha circoscritto è quello della Missione Europea «Climate-Neutral and Smart Cities».



Per maggior informazioni su come partecipare al percorso consultare la pagina dedicata al progetto InformAria [3] sul sito del Comune.

È possibile candidarsi fino al 26 febbraio 2023.

--------------------





Mostra/Nascondi i link citati nell'articolo

Link citati nell'articolo: 1] /schedabiografica/Redazione FGB 2] https://mosaic-mission.eu/ 3] https://www.comune.milano.it/web/milano-cambia-aria/come-posso-partecipare/sono-un-associazione/informaria