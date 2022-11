Collaboratori per attività di ricerca presso STIIMA-CNR

STIIMA-CNR (Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato-Consiglio Nazionale delle Ricerche [2]) svolge attività di Ricerca Scientifica, Sviluppo, Trasferimento Tecnologico, Formazione e Roadmapping strategico per la concezione di sistemi intelligenti, tecnologie industriali abilitanti, prodotti e processi innovativi.

La sede di Lecco in particolare si occupa di ricerca nell'ambito della progettazione e sviluppo di strumenti software per diversi settori: riabilitazione, well-being e ambienti di vita, manifatturiero e Fabbrica Digitale. L'expertise dell'Istituto si concentra in particolare sullo sviluppo di software, ambienti di realtà estesa (XR), tecnologie del Semantic Web.

Si cercano due collaboratori/trici per attività di ricerca:

PROFILO 1 (ulteriori info QUI [3])

Si ricerca un/una collaboratore/trice per attività di ricerca riguardante lo sviluppo di modelli semantici mediante ontologie RDF/OWL. La risorsa selezionata collaborerà alla formalizzazione della conoscenza proveniente da diversi domini, alla creazione di ontologie per la classificazione di dati e conoscenza sfruttando le tecnologie del Semantic Web, all'aggiornamento di modelli semantici in modo automatico e sviluppo attività di reasoning automatico. La risorsa si occuperà altresì di contribuire allo sviluppo di applicazioni knowledge-based.

PROFILO 2 (ulteriori info QUI [4])

Si ricerca un/una collaboratore/trice per attività di sviluppo applicazioni di realtà virtuale e aumentata a supporto della riabilitazione motoria e del training cognitivo. La risorsa, inserita in un team, sarà coinvolta in attività nell'ambito di progetti di ricerca nazionali ed europei in corso di svolgimento. È richiesta familiarità con la programmazione.

