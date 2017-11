La pace, la guerra e l'orologio dell'innovazione

di Redazione FGB [1], 17 Novembre 2017

Un dialogo con Raul Caruso. Modera Guido Romeo

L'economia della pace «studia gli aspetti economici e il design delle istituzioni politiche, economiche e culturali, le loro interrelazioni e le loro politiche per prevenire, mitigare o risolvere qualsivoglia tipo di conflitto distruttivo latente o in corso nelle società». Qual è il ruolo dell'innovazione in tutto questo? Il 27 novembre alle 18.30 vi aspettiamo in Fondazione Giannino Bassetti per "La pace, la guerra e l'orologio dell'innovazione", un dialogo con Raul Caruso, autore del libro "Economia della Pace", moderato da Guido Romeo.

27 novembre 2017, ore 18.00

LA PACE, LA GUERRA E L'OROLOGIO DELL'INNOVAZIONE

Incontro con

RAUL CARUSO

Università Cattolica del S. Cuore di Milano

Autore del libro "Economia della Pace" ed. Il Mulino

modera

GUIDO ROMEO

giornalista

Mostra/Nascondi i link citati nell'articolo

Link citati nell'articolo: 1] http://www.fondazionebassetti.org/schedabiografica/Redazione FGB