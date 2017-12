Innovazione responsabile e formazione. L'incontro con René von Schomberg

di Redazione FGB [1], 30 Novembre 2017

Open scholarship and responsible innovation: a research and innovation agenda for transformational change.

Un incontro con RENÉ VON SCHOMBERG, DG Research and Innovation della Commissione Europea (speaking in personal capacity).

14 dicembre 2017, ore 18.00

via Michele Barozzi, 4 - Milano [2]

Filosofo e studioso nel campo degli STS (science and technologies studies), René von Schomberg lavora per la Commissione Europea dal 1998. Attualmente, all'interno del DG Research and Innovation, segue i percorsi europei dell'Open Science.

Von Schomberg è stato tra i primi studiosi a definire la Responsible Research and Innovation (RRI), tema chiave dell'attuale programma di supporto alla ricerca e innovazione europee per allinare risultati e processi innovativi e di ricerca ai bisogni, ai valori e alle aspettative della società.

Perseguendo l'obiettivo della promozione dell'Innovazione Responsabile fin dalla sua nascita, la Fondazione Giannino Bassetti ha trovato da sempre in von Schomberg un interlocutore ideale per discutere e diffondere questi temi a livello internazionale.

Per questo è estremamente felice che abbia accettato l'invito a discutere con gli amici della Fondazione del futuro della RRI e delle declinazioni di cui si sta più occupando nell'ultimo periodo, il 14 dicembre 2017 alle 18.00 presso la sede della Fondazione.

Introduce l'evento il Presidente Piero Bassetti.

