Nexus: un workshop tra Corpo e Macchina

di Redazione FGB [1], 27 Ottobre 2017

Nella due giorni, addetti ai lavori, studenti e semplici curiosi potranno entrare in contatto con le nuove tecnologie trans-umane.

La tecnologia ha sempre cambiato il nostro modo di vivere. Ma presto trasformerà anche il nostro modo di essere. Entrando nel nostro corpo, lo sorreggerà, modificandolo e permettendo di superarne i limiti, patologici o fisiologici che siano. Avremo nuove cure e nuove facoltà. Le tecnologie stanno diventando trans-umane: la robotica diventa fondamentale per la riabilitazione, la protesistica userà nuovi materiali ed elettronica, gli organi verranno creati con stampanti 3D. La ricerca è ormai prossima al mercato. I primi prodotti sono già disponibili, ma molte sono le innovazioni che ci aspettano.

Il progetto è a cura di:

Spazio MIL [2], spazio culturale multifunzionale di oltre 3000 mq.realizzato per ospitare eventi, mostre, convention e spettacoli. Organizza incontri e dibattiti, presentazione di libri, festival, mostre, spettacoli di teatro, danza e circo contemporaneo. Al suo interno ha sede l'Archivio Giovanni Sacchi che raccoglie i disegni, i modelli e il laboratorio del grande modellista per il design e l'architettura, che ha rappresentato sin dagli anni '50 un importante punto di riferimento per importanti designer e progettisti.

Co+Fabb [3], ambiente di lavoro condiviso per start up, aziende innovative, liberi professionisti, creativi, nuovi artigiani; un coworking per imprese, con una specializzazione sull'industria 4.0. Nato nel 2015 a Sesto San Giovanni, una delle città simbolo dell'industria italiana nel 900, Co+Fabb ha sede in un edificio industriale di circa 4.000 mq. Oggi Co+Fabb ospita una ventina di aziende, per un totale di oltre 200 lavoratori, impegnati prevalentemente in settori alla base della nuova rivoluzione produttiva. Sono inoltre in corso progetti con acceleratori, università e associazioni datoriali, destinati a rafforzarne il ruolo di centro di riferimento per l'industria 4.0.

Triwù [4], realtà che si propone con una specifica competenza: raccontare il cambiamento, l'innovazione, in particolare nelle aree scientifiche e tecnologiche. Raccontare, per Triwù, vuol dire utilizzare un ampio ventaglio di supporti: web tv, radio, social networking, organizzazione di eventi, documentari, conduzione di seminari, gestione di siti Internet, produzione di testi per la carta stampata. Sui temi dell'innovazione e della ricerca non è affatto scontato che chi vuole comunicare sia capace di interpretarsi al meglio. Del resto non è il suo mestiere. Ma per risolvere il problema ha bisogno di collaborare con chi è in grado di comprendere il suo linguaggio. La lunga esperienza del team di Triwù nel campo del giornalismo scientifico, nella multimedialità, e nell'editoria in genere, questa comprensione sa come metterla in campo.

NEXUS / TRA CORPO E MACCHINA

3/4 Novembre 2017

Spazio MIL

MILANO CITTÀ METROPOLITANA

via Granelli 1 Sesto San Giovanni

ingresso libero.

info@spaziomil.org

