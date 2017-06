Economia della Pace

di Redazione FGB [1], 12 Giugno 2017

Mercoledì 14 giugno 2017 un incontro presso il Polifactory [2] del Politecnico di Milano centrato sulla presentazione del libro ECONOMIA DELLA PACE [3] di Raul Caruso (edizioni Il Mulino).

L'economia della pace studia le cause e le conseguenze economiche delle guerre e di altre forme di violenza, e analizza la crescita e lo sviluppo di istituzioni volte alla risoluzione di scenari di conflittualità distruttiva.

La disciplina ha dimensioni macro e micro. Esiste, infatti, una conflittualità di livello "macro" che coinvolge gli Stati, la loro politica estera e le loro politiche economiche, e una conflittualità "micro" in seno alle società nei rapporti tra Stato, gruppi sociali, formazioni intermedie e cittadini.

L'evento propone di far incontrare e dialogare questo ambito disciplinare emergente delle scienze economiche con la cultura scientifica politecnica, per attivare un dibattito pubblico che ragioni sulla relazione tra innovazione ed economia della pace.

PROGRAMMA

18:00 - 18:10 | Welcome

Stefano Maffei, Polifactory - Polimi

18:10 - 18:20 Pm | Introduzione

Francesco Samorè, Fondazione Giannino Bassetti

18.20 - 19.00 | Economia Della Pace

Raul Caruso, Università Cattolica Di Milano, autore di "Economia Della Pace"

19.00 - 19:30 | Dibattito

Modera: Francesco Samorè

19:30 - 20:30 | Aperitivo

Per registrarsi all'evento andare alla pagina di Eventbrite [4].

Mercoledì 14 giugno 2017 - dalle 18.00 alle 20.30

Polifactory

Campus Candiani, Politecnico di Milano

Via Candiani, 72 - 20158 Milano [5]

(l'evento include un aperitivo)

Ulteriori informazioni QUI [6].

--------------

