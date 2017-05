Human Factory Day alla seconda edizione

di Redazione FGB [1], 24 Maggio 2017

Il 29 Maggio 2017 alla Cascina Triulza, nell'ex area Expo di Milano, si svolgerà il secondo Human Factory Day [2].

L'intera giornata sarà dedicata al rapporto tra Ricerca scientifico-tecnologica e Organizzazioni della Società Civile.

Il tema dell'edizione 2017 di Human Factory Day sarà l'internazionalizzazione come leva per la costruzione di percorsi di innovazione sociale.

Lo Human Factory Day è un'iniziativa promossa da Fondazione Triulza in partnership con Fondazione Cariplo per chiamare a raccolta e mettere insieme attori diversi, incentivarli a collaborare e a co-progettare con l'obiettivo di rispondere con efficacia ai bisogni sociali e alle sfide che il mondo ci pone.

Il programma prevede:

Ore 09.30 - 13.00: Convegno Istituzionale (LINK al programma [3])

Ore 13.00 - 14.00: Lunch

Ore 14.30 - 17.00: Workshop tematici proposti dalle realtà del Terzo Settore (LINK al programma [4])

Ore 09.30 - 17.00: Mostra espositiva dedicata per Università ed Enti di Ricerca (LINK ai progetti [5])

Fondazione Giannino Bassetti parteciperà al Workshop "Co-progettare per fare la differenza: il Progetto CREW (Codesign for REhabilitation and Wellbeing) come modello per la co-progettazione nell'ambito della ricerca scientifica [6]" che si svolgerà tra le 14.30 e le 17.00

-----------



Mostra/Nascondi i link citati nell'articolo

Link citati nell'articolo: 1] http://www.fondazionebassetti.org/schedabiografica/Redazione FGB 2] http://www.fondazionetriulza.org/it/news/2017/04/26/save-the-date-29-maggio-in-cascina-triulza-il-secondo-human-factory-da/3695/ 3] http://cascina.fondazionetriulza.org/it/event/2017/05/10/il-convegno-di-human-factory-day-2017-linternazionalizzazione-per-linn/66/ 4] http://cascina.fondazionetriulza.org/it/event/2017/05/29/i-workshop-tematici-del-secondo-human-factory-day/61/ 5] http://cascina.fondazionetriulza.org/it/event/2017/05/29/i-progetti-in-mostra-nellarea-espositiva-del-secondo-human-factory-day/62/ 6] http://cascina.fondazionetriulza.org/it/event/2017/05/29/co-progettare-per-fare-la-differenza-il-progetto-crew-codesign-for-reh/63/