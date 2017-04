Globalizzazione: tra storia e teoria politica. Un ciclo di seminari.

Il Dipartimento di Studi Storici dell'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con l'associazione Globus et Locus, la rivista "Glocalism: Journal of Culture, Politics and Innovation" e la Fondazione Giannino Bassetti, propone il ciclo di seminari interdisciplinari "Globalizzazione: tra storia e teoria politica".

Fine dell'iniziativa è considerare e analizzare alcuni temi di attualità riguardanti la globalizzazione in una prospettiva storica al contempo riferita alla dimensione sociale, culturale, politica ed economica. Verranno forniti agli studenti gli strumenti per comprendere le varie dimensioni della globalizzazione e interpretare il ruolo delle istituzioni nazionali e internazionali. A tale scopo saranno presi in considerazione i principali modelli e le più significative interpretazioni della globalizzazione. I testi di supporto e le fonti bibliografiche saranno indicati all'inizio e durante le attività di laboratorio. Ognuna delle dieci lezioni, della durata di due ore, sarà svolta da docenti universitari, o studiosi esperti su un determinato argomento, e contemplerà una discussione comune conclusiva.

La partecipazione ai singoli seminari è libera e gratuita ma si consiglia di comunicare la partecipazione a questo indirizzo [2].

Le lezioni, dove non indicato diversamente, si svolgeranno presso la nostra sede in via Barozzi 4, Milano (MM1, Palestro).

PROGRAMMA

Giovedì 20 aprile ore 15.30

Globalizzazione: percorso storico di lunga durata

Patrizia Fazzi, Università degli Studi di Torino

Mercoledì 26 aprile ore 15.30, presso Università degli Studi, Sala Napoleonica, via Sant'Antonio 12, Milano

Stato e globalizzazione

Sabino Cassese, Scuola Normale Superiore, Pisa

Giovedì 4 maggio ore 15.30

Globofobia e globofilia: interpretazioni a confronto

Elia Zaru, Università degli Studi di Milano

Giovedì 11 maggio ore 15.30, presso la Sala Lauree di lettere, via Festa del Perdono 3

Il contratto urbano tra Leviatano e globalizzazione

Paolo Perulli, Università del Piemonte Orientale

Giovedì 18 maggio ore 15.30

Creolizzare la metodologia. Connettere mondi glocali

Giampietro Gobo, Università degli Studi di Milano

Giovedì 25 maggio ore 15.30

Immigrazione: riflessioni di etica pubblica

Roberta Sala, Università Vita-Salute San Raffaele

Giovedì 1° giugno ore 15.30

Globalizzazione e innovazione: quale rapporto?

Francesco Samorè, Fondazione Giannino Bassetti

Giovedì 8 giugno ore 15.30

La trasformazione dello spazio nell'era della globalizzazione: una doppia relativizzazione?

Marco Caselli, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Lunedì 12 giugno ore 10.30, presso la Sala Napoleonica, via Sant'Antonio 12, Milano

A Theory of Global Politics: From the Holocaust to the Present Day

David Held, Durham University

Giovedì 15 giugno ore 15.30

Presentazione dei paper e conclusioni

Piero Bassetti, Patrizia Fazzi, Francesco Samorè

