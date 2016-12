David Guston in Fondazione Bassetti

di Redazione FGB [1], 2 Novembre 2016

(Update 16-11-2016: in fondo a questa pagina qualche immagine dell'evento)

La Fondazione è lieta di ospitare, a sei anni dalla sua ultima visita a Milano, il professor David Guston, fondatore del Centre for Nanotechnology in Society [2], poi del Virtual Institute for Responsible Innovation [3] (di cui siamo parte, come del Journal [4] che David ha diretto) e infine della School for the Future of Innovation in Society [5].

Nel 2010 Guston presentò [6] in via Barozzi il lavoro del Consortium for Science, Policy and Outcomes e del Center for Nanotechnology in Society.

Molte cose, da allora, si sono evolute, sia nella collaborazione tra le comunità di studio e prassi intorno alla responsible innovation, sia nella vita di Fondazione Bassetti, che è divenuta "Fondazione di Partecipazione" ed è oggi in grado di accogliere, fin nella propria struttura di governance, enti che si riconoscano nella mission.

Allo stesso tempo, Fondazione Bassetti è diventata un attore rilevante nella discussione sulla RRI a livello europeo. Prendiamo parte ad alcuni progetti che discutono di come applicare nel mondo industriale e della ricerca il concetto e le pratiche della responsabilità: RRI Tools [7] e SMART-map [8].

In particolare, SMART-map ci vede protagonisti per delineare, insieme ad altri importanti partner e in collaborazione con il mondo dell'industria e della società civile europee, tre roadmap per la messa in pratica di percorsi di RRI nei settori industriali di precision medicine, stampa 3D nella biomedicina e biologia sintetica.

Per questo abbiamo molto apprezzato la disponibilità di Guston, che dialogherà con noi, il 14 novembre, proprio intorno a SynBio e responsabilità.

--------------

UPDATE: Qui qualche fotografia dell'evento:

-------

Mostra/Nascondi i link citati nell'articolo

Link citati nell'articolo: 1] http://www.fondazionebassetti.org/schedabiografica/Redazione FGB 2] https://cns.asu.edu/ 3] https://cns.asu.edu/viri 4] http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=tjri20 5] https://sfis.asu.edu/ 6] http://www.fondazionebassetti.org/it/focus/2010/07/governance_preventiva.html 7] http://www.fondazionebassetti.org/it/focus/2016/06/responsible_research_and_innov.html 8] http://www.fondazionebassetti.org/it/focus/2016/05/30_mesi_di_smart-map.html 9] https://www.flickr.com/photos/fondazionebassetti/sets/72157660842575918/