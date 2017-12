Scuola e impresa si sono incontrate

di Redazione FGB [1], 20 Dicembre 2017

Il 22 settembre 2017, presso il Granaio di Villa Greppi in Monticello Brianza (LC), si è svolta la conferenza pubblica "Scuola e Impresa si incontrano. Un modello virtuoso di sviluppo". L'evento, organizzato dall'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore A. Greppi e LinkedData.Center con il patrocinio del Consorzio Villa Greppi, Confindustria Lecco e Sondrio e Fondazione Giannino Bassetti, è stato l'occasione per presentare le tre start-up scaturite dallo sviluppo di un progetto di alternanza scuola-lavoro: Datachef, DataRecipe e Codevision. Come nostra abitudine, rendiamo disponibili le riprese e le fotografie della serata.

Per comodità le riprese sono state suddivise in tre parti.

Sono intervenuti:

Parte 1: Anna Maria Beretta, Dirigente Scolastico IISS A. GREPPI; Marta Comi, Presidente Consorzio Brianteo Villa Greppi; Prof. Gennaro Malafonte

Parte 2: Enrico Fagnoni, LinkedData.Center; Miah Mohd Ehtesham, Codevision; Yassine Ouahidi, Datachef; Leonardo Longhi, Datarecipe; On. Gian Mario Fragomeli

Parte 3: Francesco Samorè, Fondazione Giannino Bassetti; Luca Volonté, MIUR / USR Lombardia - Lecco



















Sono partite le tre start-up nate dallo sviluppo di progetti didattici dell'indirizzo informatico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore IISS A. Greppi. Coordinati dal prof. Gennaro Malafronte, gli studenti hanno dato vita ad applicazioni utili nel mondo lavorativo tramite l'ausilio di alta tecnologia informatica. Ne sono risultati progetti che hanno destato interesse anche nel mondo imprenditoriale, al punto che LinkedData.Center ne ha promosso lo sviluppo attraverso la creazione di tre start-up. Grazie a ciò gli studenti possono lavorare ulteriormente all'idea e, nel contempo, frequentare la facoltà di Ingegneria.

Le società interessante saranno ospitate nel Campus di LinkedData.Center, mentre il Consorzio Brianteo Villa Greppi supporterà le start-up consentendo loro l'uso di spazi nella prestigiosa villa che gestisce. In tal modo la continuità tra mondo imprenditoriale e culturale mantiene le sue radici nel territorio attraverso una rete di contributi che promuovono l'imprenditoria giovanile nata tra i banchi di scuola.

L'intero percorso è stato presentato in settembre 2017 presso il Granaio di Villa Greppi a Monticello Brianza (LC). In cima a questa pagina rendiamo disponibili le riprese integrali dell'evento e qui sotto le fotografie.







