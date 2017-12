A Theory of Global Politics: from the Holocaust to the Present Day. La lecture di David Held.

di Redazione FGB [1], 13 Dicembre 2017

Tra aprile e giugno 2017 si è svolto un ciclo di seminari dal titolo "Globalizzazione: tra storia e teoria politica" a cura del Dipartimento di Studi Storici dell'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con l'associazione Globus et Locus, la rivista "Glocalism: Journal of Culture, Politics and Innovation" e la Fondazione Giannino Bassetti.

Rendiamo disponibili le riprese e le sintesi dei principali interventi (vedi il programma dell'intero ciclo [2] oppure tutti gli articoli relativi al progetto [3])

Concludiamo la pubblicazione della serie di incontri con il seminario del professor David Held [4] (Durham University [5]), dal titolo "A Theory of Global Politics: From the Holocaust to the Present Day". Held ha analizzato i due aspetti principali della crescita economica della fine del '900: il nuovo "sistema di governance internazionale" e la "globalizzazione economica" (Leggi la sintesi sotto il video).

Come luogo per il seminario di David Held è stata scelta la prestigiosa Sala Napoleonica dell'Università degli Studi di Milano. Al tavolo degli oratori sono intervenute personalità quali Piero Bassetti [6], Marina Calloni [7], Alberto Martinelli [8] e Roberto Mordacci [9].

Le riprese sono state suddivise in cinque parti per facilitare la loro visione (è possibile scorrerle con le frecce laterali o con le barre poste sotto i video):