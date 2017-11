La pace, la guerra e l'orologio dell'innovazione. Un incontro con Raul Caruso

Lunedì 27 novembre Fondazione Giannino Bassetti ha il piacere di ospitare "La pace, la guerra e l'orologio dell'innovazione", un dialogo con Raul Caruso, autore del libro "Economia della Pace". Il dialogo sarà moderato da Guido Romeo, giornalista specializzato nel tema dell'innovazione.







Secondo la definizione proposta da Brauer e Caruso (2013) l'economia della pace «studia gli aspetti economici e il design delle istituzioni politiche, economiche e culturali, le loro interrelazioni e le loro politiche per prevenire, mitigare o risolvere qualsivoglia tipo di conflitto distruttivo latente o in corso nelle società(1)». Primo obiettivo dell'economia della pace è quindi quello di «fornire gli strumenti teorici e le evidenze empiriche per integrare i tradizionali campi di indagine della scienza economica(2)», analizzando le cause e le conseguenze economiche dei conflitti. Secondo obiettivo è quello di «suggerire politiche economiche idonee a rimuovere le cause dei conflitti, favorendo, in ultimo, un percorso equilibrato di sviluppo».

Come si inserisce l'innovazione in questo campo di ricerca? O ancora: qual è il rapporto tra ricerca, nuove tecnologie, generazione e risoluzione dei conflitti? L'incontro del 27 novembre proverà a rispondere proprio a domande come questa.

Tra i numerosi temi approfonditi da Caruso in "Economia della Pace", c'è anche quello di una "fiducia acritica nei benefici tecnologici da un sistematico investimento in armamenti". In particolare, citando il caso della nascita di internet, l'autore affronta il tema del segreto che avvolge le tecnologie militari, riflettendo sul rapporto tra spese militari e spese per l'istruzione.

Nel video in cima alla pagina, un assaggio della riflessione dell'autore sul rapporto tra ricerca e innovazione "per la guerra" e ricerca e innovazione "per la pace": prepariamoci a sfatare numerosi falsi miti!

Raul Caruso insegna Politica economica ed Economia internazionale presso l'Università Cattolica del S.Cuore di Milano. Dirige negli USA la rivista specializzata Peace Economics, Paece Science and Public Policy, il Network of European Peace Scientist e il capitolo italiano degli Economists for Peace and Security. Collabora, inoltre, con il quotidiano Avvenire.

Guido Romeo è un giornalista specializzato in start-up, innovazione, data journalism, Foia e accesso all'informazione. Ha co-fondato Diritto Di Sapere ed è autore di Silenzi di Stato, storie di trasparenza negata e di cittadini che non si arrendono. Interviene come docente di data journalism, giornalismo digitale e accesso all'informazione allo Iulm, alla Business School del Sole24Ore, alla Sissa di Trieste e in corsi riconosciuti dall'Ordine dei Giornalisti.

27 novembre 2017, ore 18.00

LA PACE, LA GUERRA E L'OROLOGIO DELL'INNOVAZIONE

Incontro con

RAUL CARUSO

Università Cattolica del S. Cuore di Milano

Autore del libro "Economia della Pace" ed. Il Mulino

modera

GUIDO ROMEO

giornalista

Fondazione Giannino Bassetti

via Barozzi 4, Milano [2]

Note:

1) Brauer, J., Caruso, R., 2013. Economists and Peacebuilding in R. Mac Ginty (a cura di), Handbook of Peacebuilding, Routledge, London, vol.11 pp. 147-158.

2) Caruso, R. Economia della pace, 2017. Il Mulino editore, p. 20.

