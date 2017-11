Identità e valori delle medie imprese eccellenti italiane

di Redazione FGB [1], 15 Novembre 2017

Su idea del Centre for the Anthropology of Religion and Cultural Change (ARC) [2] dell'Università Cattolica di Milano, nella persona di Giovanni Lanzone, e con la collaborazione di Guerini Editori [3] e Fondazione Giannino Bassetti [4], il 21 giugno 2017 è stato organizzato un meeting dedicato a discutere gli elementi identitari del modello italiano di fare impresa.

Rendiamo disponibili le riprese e le fotografie (in fondo alla pagina dopo i video e il testo) dell'evento.















parte 1: Giovanni Lanzone, Renaissance Link; Francesco Samorè, Fondazione Giannino Bassetti; Patrizia Cappelletti, ARC Università Cattolica del Sacro Cuore

parte 2: Luigi Serio, autore del libro "Medie Eccellenti" ed. Guerini; Piero Bassetti, presidente Fondazione Giannino Bassetti; Giorgio De Michelis, Università Bicocca, Milano

parte 3: Paolo Manfredi, Confartigianato, Gabriele Barbaresco, Mediobanca

parte 4: Alberto Peretti, Genius Faber; Claudio Colacurcio, Prometeia; Paolo Zanenga, Diotima Society

parte 5: Federico Butera, IRSO; Stefano Micelli, Università Ca' Foscari

L'occasione è stata offerta dall'uscita del libro di Luigi Serio "Medie eccellenti.Le imprese italiane nella competizione internazionale [5]" per la casa editrice Guerini e Associati, con i contributi di Gabriele Barbaresco, Patrizia Cappelletti e Giovanni Lanzone.

L'obiettivo è stato far convergere i diversi linguaggi e approcci di coloro che in Italia si occupano di questi temi di ricerca e del vasto mondo delle piccole imprese, per discutere sui valori di fondo che caratterizzano il tessuto produttivo italiano.

L'incontro, dal titolo "Identità e valori delle medie imprese eccellenti italiane", è stato coordinato da Giovanni Lanzone e Francesco Samorè e ha visto il succedersi di questi interventi:

Introduzione

Patrizia Cappelletti: Il quadro d'insieme delle ricerche ARC

Luigi Serio: Le piccole imprese italiane nella competizione globale

Intervento di Piero Bassetti.

Approfondimenti per il dibattito:

Giorgio de Michelis (Università Bicocca), Paolo Manfredi (Confartigianato), Gabriele Barbaresco (Mediobanca), Alberto Peretti (Genius Faber), Claudio Colacurcio (Prometeia), Paolo Zanenga (Diotima)

Conclusioni di:

Federico Butera (IRSO) e Stefano Micelli (Università Ca' Foscari)

Qualche immagine dell'evento:



--------------

Mostra/Nascondi i link citati nell'articolo

Link citati nell'articolo: 1] http://www.fondazionebassetti.org/schedabiografica/Redazione FGB 2] http://centridiricerca.unicatt.it/arc 3] http://guerini.it/ 4] http://www.fondazionebassetti.org/it/pagine/2016/05/la_fondazione_giannino_bassetti.html 5] http://guerini.it/index.php/medie-eccellenti.html