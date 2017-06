Fondazione Giannino Bassetti

La trasformazione dello spazio nell'era della globalizzazione: una doppia relativizzazione?

di Redazione FGB [1], 7 Giugno 2017

L'8 giugno 2017, nella sede della Fondazione Bassetti, si svolgerà l'incontro della serie di seminari "Globalizzazione: tra storia e teoria politica" (vedi l'intero programma [2]), con Marco Caselli, Dottore di Ricerca in Sociologia e Metodologia della Ricerca Sociale e professore ordinario di Sociologia Generale presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano. Caselli fa parte del Consiglio Scientifico della Sezione di Metodologia dell'Associazione Italiana di Sociologia ed è Vice-Coordnator del RN 15 "Global, Transnational and Cosmopolitan Sociology" dell'European Sociological Association.

Il titolo del suo seminario, ottavo dei dieci previsti dal programma, è "La trasformazione dello spazio nell'era della globalizzazione: una doppia relativizzazione?"

Nel nostro account in Issuu si può trovare la sintesi del seminario. Comincia così: "Robert Holton (2005: 14-15) definisce la globalizzazione come un processo costituito da tre elementi principali. Il primo di questi è l'intensificazione dei movimenti di "goods, money, technology, information, people ideas and cultural practices" attraverso i confini politici e culturali presenti sul pianeta. Il secondo è la profonda interdipendenza dei processi sociali che si dispiegano in ogni angolo del globo. Il terzo è lo svilupparsi di una global consciousness. A nostro parere, a questi tre elementi se ne deve aggiungere almeno un altro, particolarmente rilevante in quanto è quello che forse più di tutti marca la differenza tra i processi di globalizzazione e una semplice internazionalizzazione: la trasformazione dello spazio e del modo in cui questo contribuisce a plasmare i processi e le relazioni sociali."

8 giugno 2017, ore 15.30

Marco Caselli

seminario per il ciclo "Globalizzazione: tra storia e teoria politica"

Fondazione Giannino Bassetti

via Michele Barozzi 4, Milano











