Globalizzazione: tra storia e teoria politica. Incontro conclusivo con Piero Bassetti

di Redazione FGB [1], 13 Giugno 2017

Giovedì 15 giugno 2017 il Presidente di Fondazione Giannino Bassetti, Piero Bassetti, interverrà all'appuntamento conclusivo del ciclo di seminari "Globalizzazione: tra storia e teoria politica", che in questi mesi ha visto sfilare speakers d'eccellenza: da Sabino Cassese a David Held, da Marco Caselli a Elia Zaru e Paolo Perulli, Giampietro Gobo, Roberta Sala; Patrizia Fazzi e Francesco Samorè che già sono intervenuti, affiancheranno Bassetti nel tirare le fila di un discorso complesso che è stato via via affrontato sotto molti punti di vista.

I seminari, organizzati in collaborazione con il Dipartimento di Studi Storici dell'Università degli Studi di Milano, Globus et Locus e Glocalism - Journal of Culture, Politics and Innovation e Fondazione BAssetti, si sono svolti in Fondazione Bassetti, in Università degli Studi e presso la Sala Napoleonica di palazzo Greppi.

Quest'ultimo incontro si svolgerà presso la nostra sede in via Barozzi 4, Milano alle ore 15.30.

-----------------------------

