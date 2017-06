Elements of a theory of global governance. Incontro con David Held.

di Redazione FGB [1], 9 Giugno 2017

Lunedì 12 giugno presso la Sala Napoleonica dell'Università degli Studi di Milano - alle 10.30, in via Sant'Antonio 12 - David Held, Professore di Politica e Relazioni Internazionali presso l'Università di Durham, terrà la lezione "A Theory of Global Politics: From the Holocaust to the Present Day". L'incontro si inserisce nella cornice del ciclo di seminari "Globalizzazione: tra storia e teoria politica", organizzato dal Dipartimento di Studi Storici dell'Università degli Studi di Milano, Globus et Locus e Fondazione Giannino Bassetti.

David Held - politologo, sociologo e docente di Politics and International Relations alla Durham University (UK) è autore di Cosmopolitan Democracy. An Agenda for a New World Order (1995) insieme a Daniele Archibugi, David Held ha rilanciato nel dibattito contemporaneo un progetto di teoria politica normativa che applica alla politica globale principi, valori e procedure della democrazia consolidatasi in numerosi Stati territoriali occidentali.

La democrazia cosmopolitica è quindi un modello di organizzazione politica in cui gli individui, a prescindere dalla loro provenienza geografica, possono godere di alcuni strumenti per prendere parte alla gestione degli affari pubblici globali, in aggiunta e, per alcuni versi, indipendentemente dalla politica locale.

All'intervento del professor Held, dal titolo "Elements of Theory of Global Governance", seguono gli interventi di Piero Bassetti, presidente di Globus et Locus, Marina Calloni, docente di Sociologia e Ricerca sociale all'Università di Milano-Bicocca, Alberto Martinelli, docente di Politica globale all'Università Statale, e Roberto Mordacci, docente di Bioetica generale all'Università Vita-Salute San Raffaele.

Modera Davide Cadeddu, docente di Storia delle dottrine politiche in Statale.

12 giugno 2017, ore 10.30

David Held

"A Theory of Global Politics: From the Holocaust to the Present Day"

Sala Napoleonica, via Sant'Antonio 12

Università degli Studi di Milano

-----------



